"Позывной Художник": известный украинский деятель мобилизировался в ряды ВСУ

Украинский художник, поэт и автор перформансов Игорь Гусев вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в Instagram.
Художник опубликовал фотографию в военной форме с оружием в руках. В подписи к фото Гусев раскрыл свой позывной.
"Позывной художник — 2025", — кратко написал Игорь.
Подписчики творческого деятеля выразили ему уважение за смелое решение и пожелали удачи и Божьей помощи.
"Берегите себя пожалуйста"
"С огромным уважением! Ангела хранителя!"
"Спасибо вам за защиту"
Кто такой Игорь Гусев
Игорь Гусев — известный украинский художник и творческий деятель из Одессы, который является представителем новой волны украинского современного искусства. В своих работах Гусев активно освещает войну в Украине. В 2024 году картины из серии "Высокоточная любовь" или "Третья мировая", где он рефлексировал на тему катастрофы от подрыва Каховской ГЭС, представили во Франции. Также он создал серию рисунков "Третья мировая война" на обложках старых книг.
