Аналитики предполагают, что РФ стремится ослабить обороноспособность Украины и создать условия для возможных наступательных успехов.

Под угрозой три направления: в ISW объяснили почему россияне атаковали Печенежскую плотину / Колаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Вкратце:

Россия активизировала кампанию ударов по украинской логистике

Аналитики ISW считают, что РФ стремится разрушить логистику ВСУ на севере

РФ стремится ослабить обороноспособность Украины и создать условия для возможных наступательных успехов

Армия РФ активизировала свою кампанию ударов по украинской логистике. Россия нанесла удары по плотине Печенежского водохранилища и мосту возле Старого Салтова. В результате обстрела, местные власти вынуждены были остановить движение через дамбу.

Вероятно россияне хотят нарушить украинскую логистику на Харьковском направлении и подготовить условия для дальнейших успехов. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

По какой тактике действует армия РФ

Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области 7 декабря сообщила, что российские войска баллистическими ракетами атаковали Печенежское водохранилище, которое расположено вблизи Старого Салтова на Харьковщине - в 16 километрах от линии фронта.

Из-за этого украинские власти были вынуждены перекрыть две дороги, которые проходили через дамбу:

Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук возле Печенегов:

Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук возле Печенегов: Т-21-04 Харьков - Волчанск - КПП Чугуновка вблизи в районе Старого Салтова.

Аналитики предполагают, что такими ударами РФ реализует свою кампанию по уничтожению логистических путей, в частности на севере Харьковской области. Оккупанты целенаправленно атакуют дороги, железные дороги и мосты, которые используются для обеспечения или сообщения Сил обороны.

Сообщается, что ударами по Печенежскому водохранилищу враг пытается отрезать от обеспечения украинских военных на Волчанском, Купянском направлениях и в направлении Великого Бурлука.

По информации ISW, таким образом Россия пытается ослабить обороноспособность Украины и использовать это в свою пользу.

Что известно об ударе РФ по плотине Печенежского водохранилища

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Из-за российского удара плотина была частично разрушена, движение по дорожному полотну плотины прекращено.

"Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", - написал начальник Печенежской СВА Александр Гусаров.

Для движения транспорта был организован объездной маршрут: Чугуев - Коробочкино - Лебяжье - Приморское - Хотомля - Волчанск.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 декабря Украина снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой: трижды за несколько часов по всей стране прозвучала сирена. Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины.

Сообщалось, что российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей.

Напомним, ситуация в Покровске сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда. Однако Силы обороны активно уничтожают врага и не позволяют ему накапливать силы. Об этом заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

