Дроны в обмен на опыт: РФ нацелилась на стратегическую сделку с Индией - ISW

По словам Путина, Россия не только продает Индии оружие, но и передает технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей.

Россия планирует производить совместно с Индией ударные дроны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Милитарный

Ключевые факты:

Россия пытается привлечь Индию к производству своих дронов

Кремль открывает двери для индийских трудовых мигрантов, чтобы закрыть дефицит рабочей силы

Оккупационные власти Херсонщины также ищут сотрудничества с Индией

Россия все активнее привлекает Индию к собственным экономическим и военно-техническим проектам, пытаясь компенсировать острый дефицит рабочей силы и расширить производственные возможности для войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 6 декабря.

Москва предлагает Индии производить российские дроны

Глава российского оборонного концерна "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Кремль ведет переговоры с Нью-Дели по локализации производства российских ударных беспилотников, в частности "Ланцет", на территории Индии.

Накануне Владимир Путин в интервью India Today подчеркнул, что Россия не только продает Индии вооружение, но и передает технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей. Он также утверждал, что Индия якобы использует российские истребители Су-57 и производит танки Т-90 и ракеты BrahMos в рамках совместных проектов.

Аналитики ISW считают, что такие заявления могут свидетельствовать о попытке Кремля расширить сотрудничество до совместного производства ударных дронов, которые Россия потенциально планирует применять на украинском фронте.

Дополнительным сигналом стала информация российских пропагандистов о прибытии в Индию делегации Смоленского центра FPV-дронов для "выполнения задач в рамках стратегического партнерства".

Россия открывает двери индийским мигрантам

Параллельно Кремль пытается закрыть внутренний кадровый провал за счет индийских трудовых мигрантов.

5 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова принять "неограниченное количество" работников из Индии в соответствии с новым соглашением о "мобильности рабочей силы", подписанным в Нью-Дели. По его словам:

российской промышленности не хватает 800 тыс. работников,

торговле, строительству и сфере услуг - еще 1,5 млн.

Мантуров признал, что России понадобится больше года, чтобы создать инфраструктуру для приема и оформления индийских рабочих.

Оккупационные власти Херсонщины тоже ищут индийских работников

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на инвестиционном форуме в Москве обсуждал возможное сотрудничество с индийскими партнерами.

По его словам, оккупационные власти хотят привлекать индийских мигрантов для "усиления аграрного сектора" и интегрировать захваченные территории в "международные торговые коридоры".

ISW отмечает, что Кремль пытается одновременно решить две стратегические проблемы:

нехватку рабочей силы, вызванную мобилизацией и демографическим спадом;

потребность в увеличении производства дронов, которые играют ключевую роль в войне против Украины.

Для чего Путин прибыл в Индию - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал Главреду, что визит Путина в Индию не был реакцией на переговоры с представителями США - его готовили минимум полгода. Москва стремилась показать, что остается отдельным центром силы и может вести диалог и с Китаем, и с Трампом, и с Индией.

Для Кремля эта поездка важна, ведь Индия является глобальным игроком. Несмотря на дипломатические жесты, Нью-Дели не поддерживает Москву в международных форматах, но использует контакты с РФ для торга с Западом. По словам Кулика, Индия хочет понять, оправданы ли риски санкций предложениями РФ, ведь западные альтернативы в сфере оружия она пока не получила.

"В этой конкуренции за Индию между Западом и Россией Запад рискует проиграть. Индия может либо укрепить субъектность и уменьшить зависимость от Запада, либо углубить сотрудничество со странами глобального Юга и даже пересмотреть отношения с Китаем", - пояснил эксперт.

Торговая война США и Индии - новости по теме

Напомним, 6 августа Белый дом объявил о введении дополнительных 25% пошлин против Индии, из-за чего общий тариф вырос до 50% - рекордного уровня для торговых партнеров США. Решение стало ответом на продолжение закупок Индией российской нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что такая позиция Нью-Дели мешает завершению российско-украинской войны.

В ответ Индия приостановила переговоры с США по крупному оборонному контракту. Заморожены сделки на сумму 3,6 млрд долларов, в частности по закупке бронемашин Stryker, ракет Javelin и самолетов Boeing P8I.

Как сообщал Главред, Indian Oil Corp возобновила закупки российской нефти, приобретя пять партий для поставки в декабре от поставщиков, которые не под санкциями. Это произошло несмотря на давление США, после которого более крупные индийские НПЗ временно приостановили покупки российского топлива.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

