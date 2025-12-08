Зеленский назвал 'камни преткновения', из-за которых мирные переговоры зашли в тупик

Президент Украины заявил, что переговоры по завершению войны остаются непростыми.

/ Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления Зеленского:

Участники переговоров не достигли единого видения

К согласию не пришли по вопросу Донбасса

Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности

США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

По словам Зеленского, элементы плана США требуют дополнительного обсуждения из-за ряда "чувствительных вопросов". Участники переговоров, среди которых США, Украина и Россия, не достигли единого видения относительно Донецкой и Луганской областей

"Есть видение США, России и Украины - и мы не имеем единого мнения по Донбассу", - отметил глава государства.

Кроме территориального вопроса, Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных партнеров. Этот вопрос также требует дальнейшего обсуждения.

Комментарии президента Украины прозвучали на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что он "немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение".

"Есть один вопрос, на который я - и все украинцы - хочу получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры", - сказал Зеленский.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Есть ли у Трампа рычаги влияния на РФ и Украину - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Розумный в комментарии Главреду отметил, что у Дональда Трампа почти не осталось больших рычагов влияния на Украину. Отказ США от дипломатической поддержки и давления на Россию тоже станет сильным ударом для Украины.

Он уточнил, что это не касается финансовой или военной помощи - оружие и ресурсы остаются важными. В то же время ключевое значение имеет интерес Трампа к украинской теме, которая до сих пор находится в центре американской политики.

"Сценарий, при котором Трамп просто потеряет интерес, переключится на другие темы, и война станет только нашей войной, опасен. Такая ситуация уменьшает давление на Путина и на Россию, и, соответственно, наша позиция становится более уязвимой: мы оказываемся в процессе, из которого для нас нет хорошего выхода", - сказал Розумный.

Мирный план США - последние новости

Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. По данным Axios, Вашингтон добился от Украины и России уступок, необходимых для заключения мирного соглашения.

Также 7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на мирный план, однако президент Украины Владимир Зеленский его еще не читал. Трамп отметил, что немного разочарован Зеленским, ведь его команда одобрила документ, а сам президент - нет.

Как сообщал Главред, Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану и ознакомится с ними лично во время встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в Лондоне. Вопрос территорий остается одним из самых сложных в переговорах.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

