Быстрее, чем сделать бутерброд: шикарная закуска на праздничный стол

Быстрая и нежная закуска на новогодний стол.

Закуска из крабовых палочек - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вашему вниманию рецепт праздничной закуски на Новый год 2026 из крабовых палочек. Такое блюдо не оставит никого равнодушным, а легкость ее приготовления порадует занятых хозяек.

Кстати, в блюдо можно добавить любую икру на ваш вкус, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.

Закуска из крабовых палочек – рецепт

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Крабовые палочки – 250 г

Сливочный сыр - 70 г

Икра – 90 г

Чеснок – по вкусу

Икра Масаго – по вкусу

Соль, перец по вкусу

Зелень

Яйца отварите вкрутую, натрите на мелкой терке, добавьте сливочный сыр и измельченный чеснок.

Часть крабовых палочек разделите на волокна и добавьте к яйцам.

В массу добавьте икру, соль, перец и все хорошо перемешайте, сформируйте шарики.

Вторую часть крабовых палочек натрите на мелкой терке, обкатайте в них шарики.

При помощи ложки сделайте выемку в каждом шарике и добавьте туда икру Масаго, украсьте зеленью и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

О персоне: with_anna with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.

