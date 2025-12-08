Быстрее, чем сделать бутерброд: шикарная закуска на праздничный стол

Предлагаем вашему вниманию рецепт праздничной закуски на Новый год 2026 из крабовых палочек. Такое блюдо не оставит никого равнодушным, а легкость ее приготовления порадует занятых хозяек.
Кстати, в блюдо можно добавить любую икру на ваш вкус, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.
Закуска из крабовых палочек – рецепт
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Крабовые палочки – 250 г
- Сливочный сыр - 70 г
- Икра – 90 г
- Чеснок – по вкусу
- Икра Масаго – по вкусу
- Соль, перец по вкусу
- Зелень
Яйца отварите вкрутую, натрите на мелкой терке, добавьте сливочный сыр и измельченный чеснок.
Часть крабовых палочек разделите на волокна и добавьте к яйцам.
В массу добавьте икру, соль, перец и все хорошо перемешайте, сформируйте шарики.
Вторую часть крабовых палочек натрите на мелкой терке, обкатайте в них шарики.
При помощи ложки сделайте выемку в каждом шарике и добавьте туда икру Масаго, украсьте зеленью и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить закуску из крабовых палочек:
Вас может заинтересовать:
- Божественная намазка на хлеб из простых ингредиентов: готовится 2 минуты
- Бюджетно, но очень вкусно: рецепт шикарного салата из курицы и яблок
- Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год
О персоне: with_anna
with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред