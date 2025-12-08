Почему 9 декабря нельзя выносить мусор после заката: какой церковный праздник

Вы узнаете:
Во вторник, 9 декабря, верующие празднуют зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 9 декабря
Иоаким и Анна были благочестивыми, но бездетными супругами. В древнееврейской традиции бездетность считали знаком Божьей немилости. Супруги долго молились о даре ребенка, сохраняя веру, смирение и надежду. И Господь услышал их молитвы - Анна зачала Пресвятую Деву Марию чудесным образом, хотя не вне природного пути, а как особое действие Божьей благодати в их жизни.
Зачатие Марии - это первое видимое звено в цепи событий, которые приведут к рождению Мессии. Поэтому свято называют преддверием радости, ибо именно с этого момента осуществляется Божий замысел о воплощении Сына Божьего. Этот праздник прославляет также глубокое духовное единство христианских супругов: его верность, любовь, взаимную молитву и совместное несение жизненных трудностей.
Что нельзя делать 9 декабря
- Нельзя выполнять грязную работу - это осторожный день, исполненный молитвы.
- Не следует стирать, особенно в холодной воде - вода в этот день "строгая" и может забрать силу.
- Запрещено выносить мусор после заката - иначе "вынесете" благосостояние и счастье.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- 9 декабря снежит - ждите снежную зиму;
- теплый день - зима обещает быть мягкой;
- чистое небо - до большого количества солнечных дней зимой;
- птицы низко летают - ждите морозов;
- белки и зайцы собирают много запасов - зима будет суровой.
В народе 9 декабря носило название Анны звезды. Наши предки отмечали период, когда начинала "сеяться" зима, а ночи становились длинными и холодными.
Именины 9 декабря
Какие завтра именины: Василий, Владимир, Александр, Степан, Анна.
Талисманом человека, рожденного 9 декабря является александрит. Этот камень обладает уникальным свойством - его оттенок меняется в зависимости от света. Ему приписывают мощную магическую энергию: издавна считалось, что он способен открывать тайны будущего и помогает заглянуть в занавес времени.
