Кабмин изменил процедуру бронирования: когда вступят в силу новые правила

Кратко:
- В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных
- Работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 дней
- 72-часовые проверки списков на бронирование отменены
Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны. Об этом говорится на сайте Кабмина.
Так, работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 дней - на период, пока они устраняют нарушения воинского учета. Это позволяет компаниям не терять специалистов из-за формальных процедур.
Также для критически важных предприятий изменили порядок рассмотрения списков на бронирование.
В частности, ранее их проверяли в течение 72 часов, но теперь это требование отменено. Решения будут приниматься быстрее, что позволит оперативно защищать персонал и поддерживать работу без задержек.
"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета - это то, что бизнес давно ожидал", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Стоит добавить, что нововведения заработают со дня официального опубликования постановления. Это позволит предприятиям оборонки и критически важным компаниям сразу переходить на обновленные правила и использовать расширенные возможности для защиты работников.
Когда может закончиться мобилизация
Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине продолжится, даже если интенсивность боевых действий снизится.
"Подразделениям надо ротации, надо обучать новые подразделения. Этот процесс будет продолжаться даже при условии, что за стол переговоров сядут Путин, Трамп и Зеленский. Мобилизация будет продолжаться. До момента, пока не будет объявлена демобилизация", - подчеркнул он.
Мобилизация - последние новости Украины
Как сообщал Главред, представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сказал, что по состоянию на сейчас нет оснований для тотальной мобилизации женщин, поскольку такое пополнение не является критически необходимым для украинских Сил обороны.
Также известно, что в Украине вступили в силу обновленные правила о предоставлении отсрочки от призыва для студентов. Теперь право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал, возможно ли расширение мобилизации. Он подчеркнул, что это один из самых сложных вопросов для государства, армии и общества.
