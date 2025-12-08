Кабмин изменил процедуру бронирования: когда вступят в силу новые правила

Такое решение позволит компаниям не терять специалистов из-за формальных процедур.

https://glavred.info/ukraine/kabmin-izmenil-proceduru-bronirovaniya-kogda-vstupyat-v-silu-novye-pravila-10722263.html Ссылка скопирована

Изменение правил бронирования / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных

Работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 дней

72-часовые проверки списков на бронирование отменены

Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Так, работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 дней - на период, пока они устраняют нарушения воинского учета. Это позволяет компаниям не терять специалистов из-за формальных процедур.

видео дня

Также для критически важных предприятий изменили порядок рассмотрения списков на бронирование.

В частности, ранее их проверяли в течение 72 часов, но теперь это требование отменено. Решения будут приниматься быстрее, что позволит оперативно защищать персонал и поддерживать работу без задержек.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета - это то, что бизнес давно ожидал", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Стоит добавить, что нововведения заработают со дня официального опубликования постановления. Это позволит предприятиям оборонки и критически важным компаниям сразу переходить на обновленные правила и использовать расширенные возможности для защиты работников.

Когда может закончиться мобилизация

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине продолжится, даже если интенсивность боевых действий снизится.

"Подразделениям надо ротации, надо обучать новые подразделения. Этот процесс будет продолжаться даже при условии, что за стол переговоров сядут Путин, Трамп и Зеленский. Мобилизация будет продолжаться. До момента, пока не будет объявлена демобилизация", - подчеркнул он.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сказал, что по состоянию на сейчас нет оснований для тотальной мобилизации женщин, поскольку такое пополнение не является критически необходимым для украинских Сил обороны.

Также известно, что в Украине вступили в силу обновленные правила о предоставлении отсрочки от призыва для студентов. Теперь право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал, возможно ли расширение мобилизации. Он подчеркнул, что это один из самых сложных вопросов для государства, армии и общества.

Читайте также:

Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред