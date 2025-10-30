В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

Президент Владимир Зеленский продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней - до 3 февраля 2026 года.

В Украине продлили мобилизацию и военное положение / Коллаж: Главред, фото: t. me_V_Zelenskiy_official

В Украине продлили срок действия мобилизации и военного положения

Зеленский подписал соответствующие законы

Вечером, 30 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и действия правового режима военного положения еще на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Президент Украины подписал законы, которые продлевают действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - с 5 ноября 2025 года до 3 февраля 2026 года. Соответствующие документы №14128 и №14129 с подписью главы государства уже обнародованы на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законе №4643-IX, утверждающем указ о продлении военного положения, и законе №4644-IX, который продлевает срок проведения всеобщей мобилизации.

"Соответствующие решения приняты для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства", - говорится в сообщении.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным польской пограничной службы, в течение двух месяцев после ослабления правил выезда из Украины страну покинули почти 100 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом сообщает The Telegraph.

Тем временем в Верховной Раде готовят законодательные изменения, которые будут предусматривать арест имущества и банковских счетов лиц, уклоняющихся от службы или самовольно покидающих воинские части. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко.

Кроме того, с 1 ноября территориальные центры комплектования больше не будут принимать заявления на отсрочку от службы. Военнообязанные должны подавать соответствующие документы через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщил представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк.

