В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

О чем говорится в материале:
- В Украине продлили срок действия мобилизации и военного положения
- Зеленский подписал соответствующие законы
Вечером, 30 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и действия правового режима военного положения еще на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Президент Украины подписал законы, которые продлевают действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - с 5 ноября 2025 года до 3 февраля 2026 года. Соответствующие документы №14128 и №14129 с подписью главы государства уже обнародованы на сайте Верховной Рады.
Речь идет о законе №4643-IX, утверждающем указ о продлении военного положения, и законе №4644-IX, который продлевает срок проведения всеобщей мобилизации.
"Соответствующие решения приняты для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства", - говорится в сообщении.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным польской пограничной службы, в течение двух месяцев после ослабления правил выезда из Украины страну покинули почти 100 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом сообщает The Telegraph.
Тем временем в Верховной Раде готовят законодательные изменения, которые будут предусматривать арест имущества и банковских счетов лиц, уклоняющихся от службы или самовольно покидающих воинские части. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко.
Кроме того, с 1 ноября территориальные центры комплектования больше не будут принимать заявления на отсрочку от службы. Военнообязанные должны подавать соответствующие документы через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщил представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк.
Другие новости:
- Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября
- В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление
- Цены подскочили вдвое: в Украине стремительно подорожали популярные овощи
Об источнике: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред