Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

НБУ снизил курс основных иностранных валют на последний день октября.

Курс валют на 31 октября

На пятницу, 31 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс основных иностранных валют. Гривня укрепила позиции относительно доллара, евро и польского злотого. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на последний день октября установлен на уровне 41,97 грн за доллар. Американская валюта подешевела на 4 копейки.

В то же время евро подешевел на 35 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс европейской валюты на 31 октября составляет 48,51 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 курс гривни оставался относительно стабильным. Котировки гривни к доллару США установились на уровне 41,94/41,97 грн за доллар, а к евро - 48,45/48,50 грн за евро.

Курс злотого на 31 октября

Польский злотый подешевел на 9 копеек. На пятницу, 31 октября, НБУ установил курс на уровне 11,43 грн/злотый.

Курс доллара

Повысится ли курс доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду заявил, что в ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне будет оставаться стабильным. По его словам, золотовалютные резервы Национального банка Украины сейчас находятся на рекордном уровне - около 44 миллиардов долларов, что даже превышает показатели "лучших мирных лет" украинской экономики.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на валютной бирже, ни в розничной торговле валютой. Нет даже намека на очереди возле пунктов обмена или отделений банков, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил он.

Новак добавил, что постепенное обесценивание гривны происходит в рамках прогнозируемой девальвации, которая является естественным следствием военного положения. По словам экономиста, оснований для резких колебаний курса доллара пока нет.

Как сообщал Главред, на четверг, 30 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара, евро и злотого. Доллар подешевел до 42,01 грн, евро - до 48,87 грн, а злотый - до 11,52 грн.

Также директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце октября ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. По его словам, НБУ продолжит политику "управляемой гибкости", поэтому доллар будет удерживаться в пределах 41,5-42 грн, а евро - 48-49,5 грн.

Кроме этого, аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал постепенный рост доллара. По его прогнозу, в ближайшее время курс доллара может превысить 42 гривни.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

