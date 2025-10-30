Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Вы узнаете:
- Какой курс доллара НБУ установил на 31 октября
- Сколько будет стоить евро 31 октября
- На сколько подешевел злотый
На пятницу, 31 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс основных иностранных валют. Гривня укрепила позиции относительно доллара, евро и польского злотого. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара США на последний день октября установлен на уровне 41,97 грн за доллар. Американская валюта подешевела на 4 копейки.
В то же время евро подешевел на 35 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс европейской валюты на 31 октября составляет 48,51 грн/евро.
На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 курс гривни оставался относительно стабильным. Котировки гривни к доллару США установились на уровне 41,94/41,97 грн за доллар, а к евро - 48,45/48,50 грн за евро.
Курс злотого на 31 октября
Польский злотый подешевел на 9 копеек. На пятницу, 31 октября, НБУ установил курс на уровне 11,43 грн/злотый.
Повысится ли курс доллара в ноябре - прогноз экономиста
Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду заявил, что в ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне будет оставаться стабильным. По его словам, золотовалютные резервы Национального банка Украины сейчас находятся на рекордном уровне - около 44 миллиардов долларов, что даже превышает показатели "лучших мирных лет" украинской экономики.
"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на валютной бирже, ни в розничной торговле валютой. Нет даже намека на очереди возле пунктов обмена или отделений банков, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил он.
Новак добавил, что постепенное обесценивание гривны происходит в рамках прогнозируемой девальвации, которая является естественным следствием военного положения. По словам экономиста, оснований для резких колебаний курса доллара пока нет.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, на четверг, 30 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара, евро и злотого. Доллар подешевел до 42,01 грн, евро - до 48,87 грн, а злотый - до 11,52 грн.
Также директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце октября ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. По его словам, НБУ продолжит политику "управляемой гибкости", поэтому доллар будет удерживаться в пределах 41,5-42 грн, а евро - 48-49,5 грн.
Кроме этого, аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал постепенный рост доллара. По его прогнозу, в ближайшее время курс доллара может превысить 42 гривни.
Читайте также:
- Плюс 10% до конца осени: украинцев предупредили о подорожании базового продукта
- Популярный осенний овощ резко "прибавил" в цене: какая сейчас стоимость килограмма
- Продукты снова дорожают: какие цены и когда неприятно удивят украинцев
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред