Плюс 10% до конца осени: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

Названы факторы, которые приведут к поднятию цены на яйца.

Главное:

Цены на куриные яйца будут расти

Они могут подняться на 10% до конца осени

Это произойдет из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры

Продукция, которая быстро портится и требует хранения в холодильнике, начнет дорожать из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сказал руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский в комментарии Новости.LIVE.

Он также рассказал, чего ожидать украинцам от стоимости яиц в ближайшее время.

"Производители скоропортящихся продуктов, не только молока или яиц, но и сыров, будут вынуждены поднимать цены... А те предприятия, которые установили автономное оборудование, тратят значительно больше средств для бесперебойного электроснабжения, когда действуют графики отключения света", - подчеркнул эксперт.

По его словам, эти факторы приведут к поднятию цены на куриные яйца.

"Потребителям стоит ожидать подорожания минимум на 10% до конца осени. У поставщиков не будет выбора, если они хотят работать без убытков для собственного бизнеса", - говорит Несходовский.

Цены на яйца в Украине

Стоит добавить, что согласно данным Минфин, сейчас средняя стоимость десятка куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 74,80-77 грн. Что важно, еще неделю назад показатель фиксировался на уровне 73,53 грн за упаковку.

Какие продукты будут дорогими зимой

Аграрный эксперт Александр Хорев заявил, что возможные перебои с электроэнергией и рост цен на энергоносители существенно влияют на себестоимость украинских тепличных овощей.

По его подсчетам, оптовые цены на тепличные овощи достигают максимума с рождественских праздников до конца января.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, из-за ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине растут цены на продукты. Следовательно, стоимость огурцов значительно подскочила.

Также известно, что цены на молоко-сырье в Украине снижаются из-за сочетания внутренних и мировых факторов. Средние закупочные цены на все сорта уменьшились на 15-20 копеек за месяц.

Кроме того, в Украине зафиксировали рост цен на репчатый лук. Он подорожал, поскольку часть урожая до сих пор не собрали с полей из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому овощи постепенно портятся.

