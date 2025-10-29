Плюс 10% до конца осени: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

Главное:
- Цены на куриные яйца будут расти
- Они могут подняться на 10% до конца осени
- Это произойдет из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры
Продукция, которая быстро портится и требует хранения в холодильнике, начнет дорожать из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сказал руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский в комментарии Новости.LIVE.
Он также рассказал, чего ожидать украинцам от стоимости яиц в ближайшее время.
"Производители скоропортящихся продуктов, не только молока или яиц, но и сыров, будут вынуждены поднимать цены... А те предприятия, которые установили автономное оборудование, тратят значительно больше средств для бесперебойного электроснабжения, когда действуют графики отключения света", - подчеркнул эксперт.
По его словам, эти факторы приведут к поднятию цены на куриные яйца.
"Потребителям стоит ожидать подорожания минимум на 10% до конца осени. У поставщиков не будет выбора, если они хотят работать без убытков для собственного бизнеса", - говорит Несходовский.
Цены на яйца в Украине
Стоит добавить, что согласно данным Минфин, сейчас средняя стоимость десятка куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 74,80-77 грн. Что важно, еще неделю назад показатель фиксировался на уровне 73,53 грн за упаковку.
Какие продукты будут дорогими зимой
Аграрный эксперт Александр Хорев заявил, что возможные перебои с электроэнергией и рост цен на энергоносители существенно влияют на себестоимость украинских тепличных овощей.
По его подсчетам, оптовые цены на тепличные овощи достигают максимума с рождественских праздников до конца января.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, из-за ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине растут цены на продукты. Следовательно, стоимость огурцов значительно подскочила.
Также известно, что цены на молоко-сырье в Украине снижаются из-за сочетания внутренних и мировых факторов. Средние закупочные цены на все сорта уменьшились на 15-20 копеек за месяц.
Кроме того, в Украине зафиксировали рост цен на репчатый лук. Он подорожал, поскольку часть урожая до сих пор не собрали с полей из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому овощи постепенно портятся.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
