В Украине выросла стоимость ряда продуктов: сколько теперь придется платить

В Украине снова начали дорожать продукты. В частности, цены на некоторые овощи борщевого набора стремительно выросли. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
Отмечается, что стоимость моркови и столовой свеклы пошла вверх. Их уже продают по 9-10 грн/кг и 8-10 грн/кг соответственно.
Также выросли отпускные цены на лук. Его предлагают по 8-12 гривен за килограмм.
"Продолжают стремительно дорожать огурцы (90-130 грн/кг), третью неделю подряд растут цены на помидоры (45-95 грн/кг), вторую - на сладкий перец (60-95 грн/кг)", - говорится в сообщении.
Аналитики добавляют, что продолжает расти стоимость килограмма кабачка и баклажана. Их стоимость уже достигает 50-65 и 60-68 гривен за килограмм.
Цены на фрукты
Стоит заметить, что во фруктовом сегменте продолжают расти цены на грушу. Ее уже продают по 45-110 грн/кг, хотя неделей ранее цены были в диапазоне 30-85 грн/кг.
Кроме того, в сегменте импортных фруктов подросли цены на лимон (100-120 грн/кг) и банан (58-65 грн/кг).
Почему дорожают продукты
Экономист Олег Пендзин сказал, что из-за ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине растут цены на продукты.
Он подчеркнул, что ежегодно украинский рынок овощей переживает ожидаемое осеннее подорожание, однако в этом году ключевым фактором, формирующим цены, стала не только сезонность.
По его словам, в условиях веерных отключений и перехода на дорогие дизельные генераторы, себестоимость продукции возрастает в несколько раз.
