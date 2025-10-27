В Украине выросла стоимость ряда продуктов: сколько теперь придется платить

Цены пошли стремительно вверх только за последнюю неделю.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-vyrosla-stoimost-ryada-produktov-skolko-teper-pridetsya-platit-10709882.html Ссылка скопирована

Цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

За неделю в Украине подорожали овощи и фрукты

Цены выросли на некоторые овощи борщевого набора

Среди фруктов больше всего повысилась стоимость груши

В Украине снова начали дорожать продукты. В частности, цены на некоторые овощи борщевого набора стремительно выросли. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что стоимость моркови и столовой свеклы пошла вверх. Их уже продают по 9-10 грн/кг и 8-10 грн/кг соответственно.

видео дня

Также выросли отпускные цены на лук. Его предлагают по 8-12 гривен за килограмм.

"Продолжают стремительно дорожать огурцы (90-130 грн/кг), третью неделю подряд растут цены на помидоры (45-95 грн/кг), вторую - на сладкий перец (60-95 грн/кг)", - говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что продолжает расти стоимость килограмма кабачка и баклажана. Их стоимость уже достигает 50-65 и 60-68 гривен за килограмм.

Цены на фрукты

Стоит заметить, что во фруктовом сегменте продолжают расти цены на грушу. Ее уже продают по 45-110 грн/кг, хотя неделей ранее цены были в диапазоне 30-85 грн/кг.

Кроме того, в сегменте импортных фруктов подросли цены на лимон (100-120 грн/кг) и банан (58-65 грн/кг).

Почему дорожают продукты

Экономист Олег Пендзин сказал, что из-за ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине растут цены на продукты.

Он подчеркнул, что ежегодно украинский рынок овощей переживает ожидаемое осеннее подорожание, однако в этом году ключевым фактором, формирующим цены, стала не только сезонность.

По его словам, в условиях веерных отключений и перехода на дорогие дизельные генераторы, себестоимость продукции возрастает в несколько раз.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в течение следующего полугодия ожидается постепенная распродажа значительных остатков молочных продуктов на складах в США и ЕС. Это может привести к позитивным изменениям на молочном рынке весной следующего года.

Также известно, что в Украине в очередной раз повысились цены на огурцы. Основной причиной такого резкого подорожания стало сезонное сокращение предложения овощей в местных хозяйствах.

Кроме того, соль морская пищевая сегодня в украинских супермаркетах стоит в среднем 39,30 гривни за килограмм. При этом, еще в сентябре среднемесячная цена такой соли составляла 37,45 гривни.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред