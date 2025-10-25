Укр
Зима перепишет цены на популярные продукты - что может подорожать сразу на 30%

Руслана Заклинская
25 октября 2025, 20:35
Наибольшее подорожание прогнозируют для товаров, которые требуют охлаждения.
Из-за ударов РФ цены на продукты могут взлететь / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • Из-за ударов РФ по энергетике возможны отключения света и подорожание продуктов
  • Цены на молочные продукты, мясо, яйца и хлеб могут вырасти на 10-30%
  • Малый бизнес пострадает больше всего

Российские удары по энергетической инфраструктуре могут вызвать перебои с электроснабжением в Украине. Это может повлиять на стоимость продуктов питания, особенно тех, которые требуют постоянного холода и энергии во время производства. Об этом пишет AgroNews.

Цены на товары, производство или хранение которых зависит от электроэнергии, могут вырасти от 10% до 30% в зависимости от продолжительности отключений. Под наибольшей угрозой - молочная продукция, мясо, яйца и хлеб, поскольку они требуют постоянной работы холодильного и производственного оборудования.

"Борщевой набор, если и подорожает, то незначительно - пару гривен, которые особой погоды потребителям не сделают. Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи", - считает исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

Влияют ли на цены генераторы и графики отключений

В прошлом году цены росли из-за использования генераторов, стоимость топлива для которых закладывалась в цену продукции. Масштаб подорожания зависит от графиков отключений. По данным издания, короткие отключения света несколько раз в неделю поднимут цены до 7%, а ежедневные отключения по 8 часов могут увеличить цену продуктов до 30%.

Эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко объясняет, что крупные компании пищевой промышленности уже научились адаптироваться. Многие компании имеют собственные генераторы или альтернативные источники энергии.

"Многие предприятия пищевой промышленности имеют свое автономное энергетическое обеспечение. Причем некоторые изготавливают энергию из отходов. Если это маленький производитель, то у него могут быть проблемы. А у крупных производителей сейчас проблем с энергией не существует", - заверил Охрименко.

Удары по железнодорожной и транспортной инфраструктуре не окажут существенного влияния на продовольственные цены, объясняет Оксана Руженкова. Большинство импорта и внутренних перевозок происходит автотранспортом, поэтому отключение железной дороги не критичны.

Какова роль импорта

По словам Руженковой, Украина активно закупает молочную продукцию в Европе, что сдерживает цены внутри страны.

"Даже если собственный производитель хотел бы поднять цену, он не сможет из-за приемлемых европейских цен", - отметила она.

Относительно курятины и мяса, ограничения на экспорт повлияют на внутренний рынок.

"В любом случае ТОП-3 производителей курятины (МХП, "Агро-Овен" и Avesterra Group) смогут обеспечивать и украинского потребителя, и зарубежного. Главное, чтобы собственный покупатель успевал покупать мясо и потреблять до отключений света", - отметила эксперт.

Потенциальное подорожание, по прогнозу Руженковой, составит 5-10 гривен. Самые высокие цены на продукты следует ожидать под Новый год и Рождество.

В то же время Антимонопольный комитет Украины будет контролировать ценообразование во время кризисных ситуаций, как это было во время Covid или прошлых отключений электроэнергии.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие овощи вскоре подорожают - мнение эксперта

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль предупредил, что в Украине несколько продуктов ощутимо подорожают. По его прогнозу, стоимость некоторых овощей вырастет на 5-6 гривен. Речь идет о моркови, свекле, луке, капусте и чесноке.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снижаются закупочные цены на молоко-сырье - за месяц они упали в среднем на 15-20 копеек. Причиной удешевления стали низкий спрос от переработчиков, большие запасы продукции на складах и падение мировых цен.

Также на этой неделе в Украине подорожали огурцы. Цены выросли в среднем на 21% и составляют 90-110 грн/кг.

Кроме этого, третью неделю подряд растут цены на тепличные помидоры в Украине. Сейчас килограмм стоит 80-90 грн, что на 14% дороже, чем на прошлой неделе.

Об источнике: AgroNews

AgroNews - это информационно-аналитический ресурс, специализирующийся на освещении новостей и событий в аграрном секторе Украины. Портал предоставляет актуальную информацию о сельском хозяйстве, агротехнике, развитии отрасли, законодательных изменениях, ценах на сельскохозяйственную продукцию, а также аналитические материалы и комментарии экспертов.

продукты питания цены на продукты новости Украины деньги
Зима перепишет цены на популярные продукты - что может подорожать сразу на 30%

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
