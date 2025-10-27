Цены растут как на дрожжах: в Украине популярный овощ стал "золотым"

Вы узнаете:
Из-за ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине растут цены на продукты. Следовательно, стоимость огурцов значительно подскочила. Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в комментарии "Коммерсант Украинский".
По словам экономиста, ежегодно украинский рынок овощей переживает ожидаемое осеннее подорожание, однако в этом году ключевым фактором, формирующим цены, стала не только сезонность.
Он объяснил, что резкий рост стоимости огурцов связан с критической зависимостью от энергообеспечения. Например, парниковые овощи требуют больших объемов электроэнергии, а в условиях веерных отключений и перехода на дорогие дизельные генераторы, себестоимость продукции возрастает в несколько раз.
"Причина одна - закончился сезон. Смотрите, у нас с вами какие огурцы стоят? Парниковые. Парник - это что такое? Это электричество. Когда мы с вами говорим об электричестве, вы видите, что делается с блэкаутами. Дизельное электричество, соответственно, намного дороже", - рассказал экономист.
Он добавил, что цены на другие овощи также будут напрямую зависеть от энергетической ситуации в стране.
"Все зависит от того, будут ли выключать свет или нет, ведь зима покажет, как в реалиях будет работать агросектор", - отметил эксперт.
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред
Какие овощи вскоре могут подорожать в Украине - мнение эксперта
Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль предупредил, что в Украине несколько продуктов ощутимо подорожают.
По его прогнозу, стоимость некоторых овощей вырастет на 5-6 гривен. Речь идет о моркови, свекле, луке, капусте и чесноке.
Цены на продукты в Украине - новости по теме
Как писал Главред, российские удары по энергетической инфраструктуре могут вызвать перебои с электроснабжением в Украине. Это может повлиять на стоимость продуктов питания. В частности, могут подорожать молочная продукция, мясо, яйца и хлеб.
В то же время Ассоциация производителей молока отметила нетипичную для конца года тенденцию падения цен на молоко и молочные продукты в мире.
Между тем третью неделю подряд растут цены на тепличные помидоры в Украине. Килограмм популярного овоща стоит 80-90 грн.
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
