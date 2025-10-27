Цены растут как на дрожжах: в Украине популярный овощ стал "золотым"

Причина подорожания популярного овоща - удары РФ по энергетике.

https://glavred.info/economics/ceny-rastut-kak-na-drozhzhah-v-ukraine-populyarnyy-ovoshch-stal-zolotym-10709840.html Ссылка скопирована

В Украине дорожают огурцы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему осенью дорожают огурцы

Как могут измениться цены на популярные овощи

Из-за ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине растут цены на продукты. Следовательно, стоимость огурцов значительно подскочила. Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в комментарии "Коммерсант Украинский".

По словам экономиста, ежегодно украинский рынок овощей переживает ожидаемое осеннее подорожание, однако в этом году ключевым фактором, формирующим цены, стала не только сезонность.

видео дня

Он объяснил, что резкий рост стоимости огурцов связан с критической зависимостью от энергообеспечения. Например, парниковые овощи требуют больших объемов электроэнергии, а в условиях веерных отключений и перехода на дорогие дизельные генераторы, себестоимость продукции возрастает в несколько раз.

"Причина одна - закончился сезон. Смотрите, у нас с вами какие огурцы стоят? Парниковые. Парник - это что такое? Это электричество. Когда мы с вами говорим об электричестве, вы видите, что делается с блэкаутами. Дизельное электричество, соответственно, намного дороже", - рассказал экономист.

Он добавил, что цены на другие овощи также будут напрямую зависеть от энергетической ситуации в стране.

"Все зависит от того, будут ли выключать свет или нет, ведь зима покажет, как в реалиях будет работать агросектор", - отметил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие овощи вскоре могут подорожать в Украине - мнение эксперта

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль предупредил, что в Украине несколько продуктов ощутимо подорожают.

По его прогнозу, стоимость некоторых овощей вырастет на 5-6 гривен. Речь идет о моркови, свекле, луке, капусте и чесноке.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские удары по энергетической инфраструктуре могут вызвать перебои с электроснабжением в Украине. Это может повлиять на стоимость продуктов питания. В частности, могут подорожать молочная продукция, мясо, яйца и хлеб.

В то же время Ассоциация производителей молока отметила нетипичную для конца года тенденцию падения цен на молоко и молочные продукты в мире.

Между тем третью неделю подряд растут цены на тепличные помидоры в Украине. Килограмм популярного овоща стоит 80-90 грн.

Читайте также:

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред