Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Выращивание становится просто золотым": эксперт раскрыл, какие овощи "взлетят" в цене

Руслан Иваненко
28 октября 2025, 19:37
103
Цены на энергоносители заставляют украинских фермеров поднимать себестоимость тепличных овощей в зимний период.
'Выращивание становится просто золотым': эксперт раскрыл, какие овощи 'взлетят' в цене
Отечественные тепличные овощи дорожают в зимний период / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Коротко:

  • Украинские тепличные овощи дорожают из-за роста цен на энергоносители
  • Импортные овощи, преимущественно турецкие, вытесняют локальные продукты на рынке
  • Доля отечественных тепличных овощей в холодный период не превышает 10%

Возможные перебои с электроэнергией и рост цен на энергоносители существенно влияют на себестоимость украинских тепличных овощей. Единственной альтернативой становятся импортные аналоги, преимущественно турецкого производства. Об этом в комментарии "Коммерсантъ Украинский" отметил аграрный эксперт и координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев.

По словам Хорева, в холодный период года - с ноября по март - доля отечественных тепличных овощей на внутреннем рынке не превышает 10%.

видео дня

"Они ежегодно дорожают, поэтому выращивание овощей становится просто 'золотым'", - объясняет эксперт.

Из-за этого собственное производство помидоров, огурцов, зелени и капусты сокращается до минимума, а на рынок приходят импортные продукты, большинство из которых - турецкие тепличные овощи.

Импорт контролирует цены на рынке

Хорев добавляет, что погодные условия позволяют Турции поставлять продукцию на всю континентальную Европу, тогда как украинские овощи покупают зимой в основном из принципиальных соображений.

"Наша продукция становится намного дороже, чем импортная. Цены на порядок в несколько раз отличаются от той же турецкой продукции", - констатирует эксперт.

По его подсчетам, оптовые цены на тепличные овощи достигают максимума с рождественских праздников до конца января.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

"Это было и 150, и 160 гривен, и выше. А местная продукция украинского производства - она и за 200 гривен переходила. Они все равно вырастут только до предела, пока люди не перестанут покупать", - уточняет Хорев.

Вывод: украинские тепличные овощи остаются значительно дороже импортных, однако поступление зарубежной продукции сдерживает их дальнейшее подорожание.

Прогноз подорожания - мнение эксперта

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль прогнозирует рост цен на ряд овощей в ближайший период.

По его словам, стоимость моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока может повыситься на 5-6 гривен за килограмм.

Эксперт объясняет, что подорожание обусловлено сезонными колебаниями урожайности и затратами на производство, что делает эти продукты более чувствительными к рыночным факторам.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские удары по энергетике Украины могут поднять цены на продукты, особенно те, что нуждаются в постоянном холоде - молоко, мясо, яйца и хлеб. В зависимости от длительности отключений электричества, подорожание может составить от 10% до 30%.

Напомним, что популярные сорта яблок в Украине за первую неделю октября подешевели почти на 50% - с 40-45 грн за килограмм до 20-35 грн за килограмм. Такая динамика является вполне естественной, ведь новый урожай только начал поступать на рынок

Также аналитики EastFruit сообщают о стремительном подорожании овощей борщевого набора. Морковь и столовая свекла уже стоят 9-10 грн/кг и 8-10 грн/кг, лук - 8-12 грн/кг.

Читайте также:

О персоне: Павел Коваль

Павел Коваль - генеральный директор Украинской аграрной конфедерации, кандидат экономических наук, член Agricultural Economics Society, заместитель директора Института экономики и менеджмента АПК КНЭУ, автор более 40 научных публикаций по аграрным проблемам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

21:01Война
Покровск на грани: эксперт раскрыл, при каком условии ВСУ могут оставить город

Покровск на грани: эксперт раскрыл, при каком условии ВСУ могут оставить город

20:46Фронт
Влупит -3 и будет сыпать снег: названы регионы, где будет непогода

Влупит -3 и будет сыпать снег: названы регионы, где будет непогода

20:34Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

Последние новости

21:01

Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

20:48

"Позор вам": Сумская набросилась на журналистку, которая ее публично унизила

20:46

Покровск на грани: эксперт раскрыл, при каком условии ВСУ могут оставить город

20:34

Влупит -3 и будет сыпать снег: названы регионы, где будет непогода

20:32

Как пережить зиму без отопления: простые, но очень эффективные способыВидео

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцевНакроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев
19:40

Наводятся онлайн: РФ изменила тактику ударов "Шахедами", для каких городов угроза возросла

19:37

"Выращивание становится просто золотым": эксперт раскрыл, какие овощи "взлетят" в цене

19:36

Будут сиять как новые: как вывести пятна со сковородки без химии и за минуту

19:31

Графики отключения света 29 октября вводят на весь день: какими будут ограниченияФото

Реклама
19:28

РФ готовит новую тактику ударов по Украине: "Флэш" раскрыл главную опасностьВидео

19:22

Гривня падает: новый курс доллара на 29 октября

19:10

Китай и окончание войны: каковы интересы Си в этой войне?мнение

19:03

Часть Cолнца взорвалась: как магнитные бури угрожают людям и чего ждать дальшеВидео

18:44

Забарный снова под ударом критики: что вызвало шквал возмущения

18:29

ВСУ нашли слабые места РФ на фронте и добились неожиданных успехов – Forbes

18:16

Что нельзя сажать рядом с малиной: опасные соседи, из-за которых не будет урожаяВидео

18:09

Только супервнимательные найдут краба на картинке: проверьте свой IQ за 25 секунд

18:04

Фонд Андрея Матюхи продолжает поддерживать обучение украинских энергетиков доврачебной помощи: очередной тренинг прошел в Киеве актуально

17:58

Каким будет план окончания войны - Зеленский анонсировал важные переговорыВидео

17:34

"Не возьмем мы Киев": больная Симоньян внезапно выдала правду про войну

Реклама
17:31

Как могут определить границы Украины после войны: важное заявление Амстердама

17:23

Украина все еще может получить ракеты Tomahawk, но есть условие - нардеп

17:19

Грозит ли Украине дефицит лекарств после удара РФ по огромному фармскладу: что говорят в Минздраве

17:16

16 тонн рухнули вниз: на концерте Виталия Козловского случился форс-мажорВидео

17:12

Зачем нужны дырки в кирпиче: секрет, о котором молчат мастера

16:47

Наталка Денисенко ответила скандальной участнице "Холостяка" - что произошло

16:37

РФ может ударить по "слабому месту" Киевской ГЭС, "будет беда" – прогноз

16:27

В Украине нашли тайный "подземный город": что там спрятано и почему не пускают людейВидео

16:23

Разливалось за 10 км от линии фронта: как и где теперь изготавливают "Артемовское" шампанское из Бахмута

16:12

Как приготовить идеальный завтрак из яиц: большинство допускают одну ошибку

15:57

Снесло по меньшей мере три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрывФотоВидео

15:37

"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

15:36

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

15:20

Превратятся в труху: как нельзя хранить дрова зимой, чтобы не остаться без тепла

15:02

Берем обычные бублики и готовим закуску на миллион: получается очень вкусно

14:49

Кого нельзя пускать в дом 29 октября: строгие запреты и приметы 29 октября

14:43

Две недели в коме: умер звезда "Полицейского с Рублевки" родом из УкраиныВидео

14:34

Российские FPV-дроны могут достичь крупных городов Украины: военный оценил риски

14:15

Искусство, духовность и партнерство: в Украине состоялся первый Культурный Давос актуально

14:13

"На развод как на праздник": жена Джигана нашла замену предателюВидео

Реклама
14:00

Пенсии под угрозой: кто из украинцев должен пройти идентификацию, чтобы не остаться без денег

13:57

В Украине находится самая длинная пещера в мире: как она выглядит

13:35

Охотится на летучих мышей, но меньше воробья: в Днепре заметили редкую птицу

13:25

Вкус детства: рецепт вкуснейшего десерта из чернослива за 15 минут

13:16

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

13:10

Дмитрий Комаров отважился на серьезный поступок - что он сделал

12:53

Погода будет контрастной: Украину накроют дожди, а потом потеплеет

12:51

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

12:29

Собаки из Чернобыля удивили волонтеров: что необычного в их внешнем виде (фото)

12:25

В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять