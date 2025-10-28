'Выращивание становится просто золотым': эксперт раскрыл, какие овощи 'взлетят' в цене

Коротко:
- Украинские тепличные овощи дорожают из-за роста цен на энергоносители
- Импортные овощи, преимущественно турецкие, вытесняют локальные продукты на рынке
- Доля отечественных тепличных овощей в холодный период не превышает 10%
Возможные перебои с электроэнергией и рост цен на энергоносители существенно влияют на себестоимость украинских тепличных овощей. Единственной альтернативой становятся импортные аналоги, преимущественно турецкого производства. Об этом в комментарии "Коммерсантъ Украинский" отметил аграрный эксперт и координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев.
По словам Хорева, в холодный период года - с ноября по март - доля отечественных тепличных овощей на внутреннем рынке не превышает 10%.
"Они ежегодно дорожают, поэтому выращивание овощей становится просто 'золотым'", - объясняет эксперт.
Из-за этого собственное производство помидоров, огурцов, зелени и капусты сокращается до минимума, а на рынок приходят импортные продукты, большинство из которых - турецкие тепличные овощи.
Импорт контролирует цены на рынке
Хорев добавляет, что погодные условия позволяют Турции поставлять продукцию на всю континентальную Европу, тогда как украинские овощи покупают зимой в основном из принципиальных соображений.
"Наша продукция становится намного дороже, чем импортная. Цены на порядок в несколько раз отличаются от той же турецкой продукции", - констатирует эксперт.
По его подсчетам, оптовые цены на тепличные овощи достигают максимума с рождественских праздников до конца января.
"Это было и 150, и 160 гривен, и выше. А местная продукция украинского производства - она и за 200 гривен переходила. Они все равно вырастут только до предела, пока люди не перестанут покупать", - уточняет Хорев.
Вывод: украинские тепличные овощи остаются значительно дороже импортных, однако поступление зарубежной продукции сдерживает их дальнейшее подорожание.
Прогноз подорожания - мнение эксперта
Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль прогнозирует рост цен на ряд овощей в ближайший период.
По его словам, стоимость моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока может повыситься на 5-6 гривен за килограмм.
Эксперт объясняет, что подорожание обусловлено сезонными колебаниями урожайности и затратами на производство, что делает эти продукты более чувствительными к рыночным факторам.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, российские удары по энергетике Украины могут поднять цены на продукты, особенно те, что нуждаются в постоянном холоде - молоко, мясо, яйца и хлеб. В зависимости от длительности отключений электричества, подорожание может составить от 10% до 30%.
Напомним, что популярные сорта яблок в Украине за первую неделю октября подешевели почти на 50% - с 40-45 грн за килограмм до 20-35 грн за килограмм. Такая динамика является вполне естественной, ведь новый урожай только начал поступать на рынок
Также аналитики EastFruit сообщают о стремительном подорожании овощей борщевого набора. Морковь и столовая свекла уже стоят 9-10 грн/кг и 8-10 грн/кг, лук - 8-12 грн/кг.
О персоне: Павел Коваль
Павел Коваль - генеральный директор Украинской аграрной конфедерации, кандидат экономических наук, член Agricultural Economics Society, заместитель директора Института экономики и менеджмента АПК КНЭУ, автор более 40 научных публикаций по аграрным проблемам.
