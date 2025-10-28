Пенсии под угрозой: кто из украинцев должен пройти идентификацию, чтобы не остаться без денег

"Непрохождение верификации" может быть основанием для прекращения выплат.

За что некоторых украинцев оставят без пенсий / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основные факты:

До конца 2025 года часть пенсионеров должна пройти физическую идентификацию

ПФУ не всегда действует законно, пенсионеры могут обжаловать решение и добиться компенсации

До конца 2025 года часть украинских пенсионеров должна пройти физическую идентификацию. Речь идет о сотнях тысяч человек, в том числе тех, кто проживает на оккупированных территориях или за рубежом.

Невыполнение требований может привести к прекращению пенсионных выплат. Адвокат Андрей Дзись называет ключевые причины приостановления выплат:

недостоверные данные в документах;

неполучение пенсии более 6 месяцев;

непрохождение идентификации или медицинского осмотра;

утрату статуса ВПЛ;

решение суда.

Согласно постановлению КМУ №299, пенсионеры с оккупированных территорий должны подтвердить, что не получают пенсию от РФ и пройти идентификацию. Закон о верификации предусматривает проверку достоверности данных, влияющих на право на выплату.

Суды признают действия ПФУ незаконными, если пенсия прекращена без четкого законного основания. Например, в деле переселенки из Запорожья суд постановил, что отказ в возобновлении пенсии из-за недействительной справки ВПЛ и непрохождения идентификации - это создание искусственных препятствий.

Особые случаи: "чернобыльцы" и педагоги

Больше всего проблем возникает у пенсионеров-ликвидаторов ЧАЭС - ПФУ массово отменяет старые справки о зарплате. Также были случаи, когда пенсионерам приходилось возвращать единовременное пособие из-за пересмотра стажа.

ПФУ может возобновить выплаты, но компенсация ограничивается тремя годами. Если же прекращение произошло по вине самого фонда, пенсионер имеет право требовать полную компенсацию.

Главред сообщал, что в Украине вскоре планируют пересчитать пенсии. Однако, конкретная информация о том, насколько увеличатся выплаты и какими будут точные суммы, станет доступной лишь примерно в феврале.

Даниил Гетманцев, возглавляющий парламентский комитет по вопросам финансов, заявил, что государство намерено значительно поднять минимальные пенсии. Согласно этим планам, уже в 2026 году минимальная пенсия может составлять от 4000 до 4500 гривен.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали проект Государственного бюджета на 2026 год (под номером 14000), который предлагает ограничить максимальный размер специальных пенсий. Этот лимит планируют установить на уровне 25 950 гривен. То есть, для некоторых категорий граждан, которые получают такие особые выплаты, могут ввести ограничения по их наибольшей сумме.

