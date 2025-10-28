Укр
В Украине с 2026 года меняют условия выхода на пенсию: что нужно знать

Анна Косик
28 октября 2025, 09:12
Важные изменения в условиях выхода на пенсию в 60 и 63 года будут касаться страхового стажа.
В Украине с 2026 года меняют условия выхода на пенсию: что нужно знать
Кто сможет выйти на пенсию в 2026-2028 годах / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Основное:

  • В 2026 году украинцам надо будет больше страхового стажа для выхода на пенсию
  • 63-летним гражданам надо будет иметь не менее 23 лет стажа
  • В последующие годы требования к страховому стажу будут меняться

В Украине приняли Закон, который включает обновленные требования к страховому стажу, что дает право украинцам получать пенсию. Об этом говорится в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который опубликовали на сайте ВРУ.

Новые нормы предусматривают, что в 2026 году условия выхода на пенсию изменят. Те граждане, которые в 60 лет будут иметь только 32 года стажа, не смогут выйти на заслуженный отдых.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Сколько надо иметь стажа для выхода на пенсию в 2026 году

Мужчины и женщины, которые хотят выйти на пенсию в 60 лет, в новом году должны иметь страховой стаж не менее 33 лет. Те украинцы, которые планируют выйти на пенсию в 63 года обязаны иметь минимум 23 года страхового стажа, а для пенсии в возрасте 65-ти лет - 15 лет стажа.

Как изменятся правила выхода на пенсию в последующие годы

В 2027 и 2028 годах также будут действовать обновленные требования по страховому стажу для выхода на пенсию. Чтобы уйти на пенсию по достижению 60 лет в 2027 году надо будет иметь 34 года стажа, а еще через год - 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию 63-летних страховой стаж в последующие годы также увеличится на год. А вот условие для получения пенсии в возрасте 65-ти лет не изменится: в следующие три года украинцам достаточно будет иметь 15 лет страхового стажа.

Когда произойдет перерасчет пенсий в Украине

Главред писал, что перерасчет пенсионных выплат ожидается в марте. Точный размер индексации станет известен лишь в феврале 2026-го, поскольку он зависит от показателей статистики за 2025-й.

В рамках индексации обычно увеличивают пенсию на определенный процент: 50% от суммы среднего за 3 года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция текущего года будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат сохранятся на уровне 2024-го года, пенсии могут быть повышены примерно на 15,4%.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцам установили срок до 10 июня 2026 года для перевода трудовых книжек в электронный формат. Оцифровка касается тех, кто имеет трудовой стаж до 1 января 2004 года - позже данные автоматически вносились в реестр застрахованных лиц.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года часть украинских пенсионеров может получить приятный финансовый бонус - ежемесячную прибавку к пенсии, достигающую около 1000 гривен.

Накануне стало известно, что если человек имеет полный страховой стаж (для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет) и получал минимальную зарплату (в 2025 году - 8 000 грн), то пенсия не может быть меньше 40% этой суммы - то есть 3 200 грн. Но благодаря дополнительным социальным нормам фактическая пенсия будет выше.

Больше новостей:

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
