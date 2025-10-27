Укр
Некоторые украинцы получат "специальные" зарплаты: кого затронут изменения

Руслан Иваненко
27 октября 2025, 23:47
11
Предприятия должны учитывать все выплаты, включая премии и больничные для подсчета зарплаты.
банк, деньги
Государственная налоговая служба объясняет, как рассчитывается средняя зарплата / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • С 1 октября бизнес с лицензией на алкоголь и табак должен платить 12-16 тыс. грн
  • Размер зарплаты зависит от места торговли и площади зала
  • Требования касаются всех работников, даже тех, кто в отпуске или на полставки

В Украине с 1 октября 2025 года действует новое требование для предприятий, имеющих лицензию на розничную торговлю алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет или топливом. Такие субъекты хозяйствования должны обеспечить среднюю заработную плату работников не ниже 12-16 тыс. грн.

Кто попадает под новые правила

Как пояснили в Государственной налоговой службе Украины (ГНС), требование касается всех работников предприятия, независимо от подразделения или места работы.

видео дня

"Такое требование касается средней зарплаты не только работников торговых точек, а всех работников такого субъекта, независимо от подразделения или местонахождения", - говорится в сообщении ГНС.

Уровень средней зарплаты

Таким образом, чтобы сохранить лицензию, компании, которые продают алкоголь или табак, должны обеспечить среднюю зарплату на уровне 1,5-2 минимальных заработных плат.

Размер средней зарплаты определяется по данным налоговой отчетности, с учетом:

  • заработной платы, надбавок и премий;
  • оплаты первых пяти дней больничного (за счет работодателя);
  • пособия по временной нетрудоспособности (за счет Пенсионного фонда Украины).

Полученную сумму делят на количество застрахованных лиц, которым начислена зарплата в отчетном периоде. Учитываются все работники, даже те, кто находился в отпуске без сохранения заработка, работал неполный день или по совместительству.

В зависимости от расположения торговых точек и площади залов, действуют следующие нормы:

  • 1,5 минимальные зарплаты (12 тыс. грн) - если все торговые точки расположены за пределами областных центров, Киева и Севастополя, на расстоянии более 50 км от них, а площадь торгового зала не превышает 500 кв. м;
  • 2 минимальные зарплаты (16 тыс. грн) - если хотя бы одна точка работает в пределах указанных городов или ближе чем в 50 км от них, или имеет площадь более 500 кв. м.

Расстояние до административного центра определяет Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Требования для ФЛП без наемных работников

Для физических лиц-предпринимателей без наёмных работников действуют аналогичные требования: их общий месячный налогооблагаемый доход должен быть не ниже 1,5-2 минимальных зарплат, в зависимости от расположения торговой точки и её площади.

Как уточняет ГНС, общим месячным налогооблагаемым доходом считается фактически полученная в течение календарного месяца сумма дохода от всех видов хозяйственной деятельности с учетом выбранной системы налогообложения.

Тарифы - последние новости Украины

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой из-за того, что правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года.

Также известно, что уже с 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа. Несмотря на то, что тариф скорее всего останется неизменным, общая сумма в квитанции может измениться.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что рост тарифов фактически неизбежен. По его словам, цены будут расти на 20% ежегодно.

Об источнике: Государственная налоговая служба Украины

Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".

Служба реализует:

  • государственную налоговую политику;
  • государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика зарплаты новости Украины
