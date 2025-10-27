Некоторые украинцы получат "специальные" зарплаты: кого затронут изменения

Предприятия должны учитывать все выплаты, включая премии и больничные для подсчета зарплаты.

Государственная налоговая служба объясняет, как рассчитывается средняя зарплата / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

С 1 октября бизнес с лицензией на алкоголь и табак должен платить 12-16 тыс. грн

Размер зарплаты зависит от места торговли и площади зала

Требования касаются всех работников, даже тех, кто в отпуске или на полставки

В Украине с 1 октября 2025 года действует новое требование для предприятий, имеющих лицензию на розничную торговлю алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет или топливом. Такие субъекты хозяйствования должны обеспечить среднюю заработную плату работников не ниже 12-16 тыс. грн.

Кто попадает под новые правила

Как пояснили в Государственной налоговой службе Украины (ГНС), требование касается всех работников предприятия, независимо от подразделения или места работы.

"Такое требование касается средней зарплаты не только работников торговых точек, а всех работников такого субъекта, независимо от подразделения или местонахождения", - говорится в сообщении ГНС.

Уровень средней зарплаты

Таким образом, чтобы сохранить лицензию, компании, которые продают алкоголь или табак, должны обеспечить среднюю зарплату на уровне 1,5-2 минимальных заработных плат.

Размер средней зарплаты определяется по данным налоговой отчетности, с учетом:

заработной платы, надбавок и премий;

оплаты первых пяти дней больничного (за счет работодателя);

пособия по временной нетрудоспособности (за счет Пенсионного фонда Украины).

Полученную сумму делят на количество застрахованных лиц, которым начислена зарплата в отчетном периоде. Учитываются все работники, даже те, кто находился в отпуске без сохранения заработка, работал неполный день или по совместительству.

В зависимости от расположения торговых точек и площади залов, действуют следующие нормы:

1,5 минимальные зарплаты (12 тыс. грн) - если все торговые точки расположены за пределами областных центров, Киева и Севастополя, на расстоянии более 50 км от них, а площадь торгового зала не превышает 500 кв. м;

2 минимальные зарплаты (16 тыс. грн) - если хотя бы одна точка работает в пределах указанных городов или ближе чем в 50 км от них, или имеет площадь более 500 кв. м.

Расстояние до административного центра определяет Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Требования для ФЛП без наемных работников

Для физических лиц-предпринимателей без наёмных работников действуют аналогичные требования: их общий месячный налогооблагаемый доход должен быть не ниже 1,5-2 минимальных зарплат, в зависимости от расположения торговой точки и её площади.

Как уточняет ГНС, общим месячным налогооблагаемым доходом считается фактически полученная в течение календарного месяца сумма дохода от всех видов хозяйственной деятельности с учетом выбранной системы налогообложения.

