Только потеряете деньги: украинцам назвали худшие дни для обмена валюты

Дарья Пшеничник
24 октября 2025, 13:59
По словам специалиста, минимальная выгода от покупки долларов и евро будет в начале недели.

Главное из новости:

  • Худшее время для покупки валюты - начало и конец недели, а также первые и последние числа месяца
  • Оптимальный период для обмена - с 10 по 20 число месяца
  • Прогноз до конца октября - курс доллара будет оставаться в пределах 41-41,5

На валютном рынке прослеживается определенная цикличность, которая влияет на выгодность покупки доллара и евро. Как рассказал в комментарии для Новини.LIVE финансист Богдан Яремчик, наименее благоприятными для обмена являются начало и конец недели, а также первые и последние числа месяца.

По словам эксперта, в понедельник и вторник рынки только начинают активизироваться, поэтому курс иностранной валюты часто растет. Аналогичная ситуация наблюдается и в пятницу - из-за повышенной спекулятивной активности.

В месячном разрезе специалист не советует покупать валюту в первых и последних числах. В этот период украинцы получают зарплаты и другие доходы, что создает дополнительный спрос на доллар и евро и провоцирует рост курса.

В середине месяца менее активный период, когда большая часть платежей уже осуществлена. А в конце месяца бывают всплески спроса и волатильности из-за перерасчетов, платежей, выполнения бюджетов, закрытия периодов и т.д., - отметил Яремчик.

Финансист рекомендует осуществлять обменные операции между 10 и 20 числом месяца - именно тогда рынок демонстрирует относительную стабильность, а курсы менее подвержены резким колебаниям.

Прогноз по ситуации на валютном рынке до конца октября

Что касается прогноза на ближайший период, Яремчик ожидает умеренное укрепление гривны - до конца октября курс доллара может колебаться в пределах 41-41,5 грн. По его словам, Национальный банк Украины благодаря политике управляемой гибкости и достаточным валютным резервам сможет удержать стабильность на рынке.

Даже в случае роста спроса на валюту или активизации импортных платежей, критической нагрузки на резервы не ожидается.

Что будет с курсом доллара до конца года - мнение экономиста

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что до конца 2025 года курс гривны по отношению к доллару будет оставаться достаточно стабильным. По его словам, на динамику национальной валюты будет влиять ряд ключевых факторов, в частности увеличение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров.

"Практически все страны, которые поддерживают Украину (а это десятки стран мира) в своих государственных бюджетах предусмотрели помощь нашей стране. Получение финансовой помощи позволяет нашему правительству, с одной стороны, покрывать дефицит бюджета, каким бы он ни был, а с другой - НБУ благодаря внешней финансовой поддержке имеет возможность пополнять золотовалютные резервы, которые у нас сейчас рекордные - более 40 миллиардов долларов. Таких резервов Украина не имела даже в лучшие мирные годы", - пояснил экономист.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 23 октября НБУ повысил курс доллара до 41,75 грн/доллар (+1 копейка), в то же время евро подешевел до 48,37 грн/евро (-11 копеек), а злотый остался стабильным - 11,43 грн/злотый.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара в ближайшее время продолжит расти и может превысить 42 грн/доллар. На межбанковском рынке курс колеблется в пределах 41,85-41,95 грн/доллар, тогда как на наличном рынке уже на этой неделе доллар может закрепиться выше 42 грн.

Также на этой неделе на валютном рынке Украины ожидается повышенная активность и рост спроса на валюту. НБУ продолжит стабилизировать ситуацию через интервенции, поэтому курс будет оставаться в контролируемых пределах.

