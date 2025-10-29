Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 30 октября
- На сколько подешевел евро
- Сколько будет стоить злотый 30 октября
На четверг, 30 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара к гривне. В то же время подешевела европейская валюта и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара к гривне на 30 октября установлен на уровне 42,01 грн за доллар. Это на 7 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем.
Также гривня укрепилась и по отношению к евро. Официальный курс европейской валюты на четверг составляет 48,87 грн/евро, что на 11 копеек меньше, чем предыдущий показатель.
На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару составили 42,04-42,07 грн/долл., а к евро - 48,96-48,98 грн/евро. На межбанке курс снизился до 42,00-42,03 грн/доллар.
Курс злотого на 30 октября
В то же время снизился и курс польского злотого. На четверг, 30 октября, официальный курс установлен на уровне 11,52 грн/злотый, что немного ниже по сравнению с 11,55 грн/злотый 29 октября.
Будет ли расти курс доллара - прогноз экономиста
Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду рассказал, что в ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне будет оставаться стабильным. По его словам, золотовалютные резервы НБУ сейчас находятся на рекордном уровне - около 44 миллиардов долларов, что даже превышает показатели "лучших мирных лет" украинской экономики. Благодаря этому регулятор может обеспечивать относительную стабильность гривни даже во время войны.
"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на валютной бирже, ни в розничной торговле валютой. Нет даже намека на очереди возле пунктов обмена или отделений банков, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил он.
Хотя гривня постепенно обесценивается, это происходит в пределах прогнозируемой девальвации, что является следствием военного положения. Новак уверяет, что оснований для резких изменений пока нет.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Национальный банк Украины на 29 октября повысил официальный курс доллара до 42,08 грн/долл. Курс евро остался на уровне 48,97 грн/евро.
Также директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в последние дни октября ситуация на валютном рынке существенно не изменится. НБУ будет сохранять режим "управляемой гибкости", поэтому доллар будет находиться в пределах 41,5-42 грн, а евро - 48-49,5 грн.
Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин предполагал, что в ближайшее время курс доллара в Украине будет постепенно расти и превысит отметку в 42 гривни.
Читайте также:
- Пенсии под угрозой: кто из украинцев должен пройти идентификацию, чтобы не остаться без денег
- "Выращивание становится просто золотым": эксперт раскрыл, какие овощи "взлетят" в цене
- В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: названы сроки: в Украине назвали сроки
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред