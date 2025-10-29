Укр
Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Руслана Заклинская
29 октября 2025, 17:12
НБУ снизил курс доллара, евро и польского злотого.
Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября
Курс валют на 30 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 30 октября
  • На сколько подешевел евро
  • Сколько будет стоить злотый 30 октября

На четверг, 30 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара к гривне. В то же время подешевела европейская валюта и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне на 30 октября установлен на уровне 42,01 грн за доллар. Это на 7 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем.

Также гривня укрепилась и по отношению к евро. Официальный курс европейской валюты на четверг составляет 48,87 грн/евро, что на 11 копеек меньше, чем предыдущий показатель.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару составили 42,04-42,07 грн/долл., а к евро - 48,96-48,98 грн/евро. На межбанке курс снизился до 42,00-42,03 грн/доллар.

Курс злотого на 30 октября

В то же время снизился и курс польского злотого. На четверг, 30 октября, официальный курс установлен на уровне 11,52 грн/злотый, что немного ниже по сравнению с 11,55 грн/злотый 29 октября.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Будет ли расти курс доллара - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду рассказал, что в ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне будет оставаться стабильным. По его словам, золотовалютные резервы НБУ сейчас находятся на рекордном уровне - около 44 миллиардов долларов, что даже превышает показатели "лучших мирных лет" украинской экономики. Благодаря этому регулятор может обеспечивать относительную стабильность гривни даже во время войны.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на валютной бирже, ни в розничной торговле валютой. Нет даже намека на очереди возле пунктов обмена или отделений банков, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил он.

Хотя гривня постепенно обесценивается, это происходит в пределах прогнозируемой девальвации, что является следствием военного положения. Новак уверяет, что оснований для резких изменений пока нет.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Национальный банк Украины на 29 октября повысил официальный курс доллара до 42,08 грн/долл. Курс евро остался на уровне 48,97 грн/евро.

Также директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в последние дни октября ситуация на валютном рынке существенно не изменится. НБУ будет сохранять режим "управляемой гибкости", поэтому доллар будет находиться в пределах 41,5-42 грн, а евро - 48-49,5 грн.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин предполагал, что в ближайшее время курс доллара в Украине будет постепенно расти и превысит отметку в 42 гривни.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ курс злотого
