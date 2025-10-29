Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

НБУ снизил курс доллара, евро и польского злотого.

На четверг, 30 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара к гривне. В то же время подешевела европейская валюта и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне на 30 октября установлен на уровне 42,01 грн за доллар. Это на 7 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем.

Также гривня укрепилась и по отношению к евро. Официальный курс европейской валюты на четверг составляет 48,87 грн/евро, что на 11 копеек меньше, чем предыдущий показатель.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару составили 42,04-42,07 грн/долл., а к евро - 48,96-48,98 грн/евро. На межбанке курс снизился до 42,00-42,03 грн/доллар.

Курс злотого на 30 октября

В то же время снизился и курс польского злотого. На четверг, 30 октября, официальный курс установлен на уровне 11,52 грн/злотый, что немного ниже по сравнению с 11,55 грн/злотый 29 октября.

Будет ли расти курс доллара - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду рассказал, что в ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне будет оставаться стабильным. По его словам, золотовалютные резервы НБУ сейчас находятся на рекордном уровне - около 44 миллиардов долларов, что даже превышает показатели "лучших мирных лет" украинской экономики. Благодаря этому регулятор может обеспечивать относительную стабильность гривни даже во время войны.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на валютной бирже, ни в розничной торговле валютой. Нет даже намека на очереди возле пунктов обмена или отделений банков, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил он.

Хотя гривня постепенно обесценивается, это происходит в пределах прогнозируемой девальвации, что является следствием военного положения. Новак уверяет, что оснований для резких изменений пока нет.

Напомним, Национальный банк Украины на 29 октября повысил официальный курс доллара до 42,08 грн/долл. Курс евро остался на уровне 48,97 грн/евро.

Также директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в последние дни октября ситуация на валютном рынке существенно не изменится. НБУ будет сохранять режим "управляемой гибкости", поэтому доллар будет находиться в пределах 41,5-42 грн, а евро - 48-49,5 грн.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин предполагал, что в ближайшее время курс доллара в Украине будет постепенно расти и превысит отметку в 42 гривни.

