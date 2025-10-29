Популярный осенний овощ резко 'прибавил' в цене: какая стоимость килограмма

Предложение возрастет, когда производители начнут распродавать накопленные запасы овощей.

https://glavred.info/economics/populyarnyy-osenniy-ovoshch-rezko-pribavil-v-cene-kakaya-stoimost-kilogramma-10710659.html Ссылка скопирована

Морковь в Украине подорожала на 12% из-за роста спроса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Морковь подорожала на 12%, оптовая цена 7-13 грн/кг

Спрос вырос, предложение ограничено из-за ожидания более высоких цен

С начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 12%. Оптовые цены на овощ сейчас колеблются в пределах 7-13 грн/кг.

Как отмечают аналитики проекта EastFruit, "стоимость овоща не росла с начала осени". Однако сейчас спрос на морковь заметно вырос, и продавцы временно приостановили продажу качественной продукции в ожидании дальнейшего повышения цен, что ограничивает предложение на рынке.

видео дня

Сравнение с прошлым годом и прогнозы

По данным экспертов, "пока что цены на морковь в Украине в среднем на 54% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года". Аналитики также отмечают, что тенденция роста цен может быть временной: когда стоимость овоща поднимется еще немного, производители начнут реализовывать накопленные запасы, и предложение снова превысит спрос, что приведет к удешевлению моркови.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Ситуацию на рынке дополнительно осложняет то, что часть продукции хранится для продажи в праздничный период, что ограничивает доступ к свежей моркови. В то же время эксперты советуют потребителям не паниковать из-за кратковременного подорожания, ведь долгосрочных дефицитов не ожидается.

Стоимость тепличных овощей

Как писал Главред, возможные перебои с электроэнергией и рост цен на энергоносители существенно повышают себестоимость украинских тепличных овощей. Единственной реальной альтернативой для внутреннего рынка остаются импортные аналоги, преимущественно турецкого производства, - отмечает аграрный эксперт и координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев в комментарии "Коммерсантъ Украинский".

По его словам, в холодный период года - с ноября по март - доля отечественных тепличных овощей на рынке не превышает 10%. "Они ежегодно дорожают, поэтому выращивание овощей становится просто 'золотым'", - объясняет Хорев.

Из-за этого собственное производство помидоров, огурцов, зелени и капусты сокращается до минимума, а на полках преобладают импортные продукты, большинство которых - турецкие тепличные овощи.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские удары по энергетике Украины могут поднять цены на продукты, особенно те, что нуждаются в постоянном холоде - молоко, мясо, яйца и хлеб. В зависимости от длительности отключений электричества, подорожание может составить от 10% до 30%.

Напомним, что популярные сорта яблок в Украине за первую неделю октября подешевели почти на 50% - с 40-45 грн за килограмм до 20-35 грн за килограмм. Такая динамика является вполне естественной, ведь новый урожай только начал поступать на рынок.

Также аналитики EastFruit сообщают о стремительном подорожании овощей борщевого набора. Морковь и столовая свекла уже стоят 9-10 грн/кг и 8-10 грн/кг, лук - 8-12 грн/кг.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред