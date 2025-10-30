Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

Есть все возможности сформировать сбалансированный рацион по приемлемой цене, считает Андрей Новак.

Названы факторы роста цен на продукты

Важное из заявлений Новака:

В крупных сетях рост цен наблюдается на огурцы и помидоры

По другим категориям продуктов рост цен минимальный

Блэкауты негативно влияют на экономическую ситуацию - в том числе из-за нарушения логистики, рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Это, в свою очередь, заставляет многих производителей и торговцев повышать цены, ведь возникают прямые потери из-за попадания в производственные объекты и склады, что вместе с нарушением логистики увеличивает себестоимость продукции. Понимая то, что никто не может работать себе в убыток, они вынуждены частично перекладывать этот рост на конечную цену", - отметил он в комментарии Главреду.

Однако, по мнению эксперта, даже в таких сложных условиях - масштабной войны, возобновления ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры, производственных объектов, складов и портов, наблюдается умеренная инфляция, в том числе умеренный рост цен на продукты питания.

"Судя по данным о ценах в крупных украинских сетях супермаркетов, наибольший рост наблюдается на огурцы и помидоры. Если в сентябре средняя цена составляла 30-60 грн за килограмм, то сейчас - от 110 до 170 грн в зависимости от сорта", - указал он.

Собеседник уточнил, что по другим категориям рост минимальный, а иногда даже наблюдается снижение цен - например, на капусту.

"Поэтому я рекомендую не сосредотачиваться на дорогих овощах и фруктах, а обратить внимание на более доступные продукты, которые, к тому же, часто полезнее. Например, лук - 9 грн/кг, свекла - 11 грн, морковь - 12 грн, капуста белокочанная - 12 грн, картофель - 15 грн, молодая капуста - 23 грн, молодой картофель - 25 грн. Поэтому есть все возможности сформировать сбалансированный рацион по приемлемой цене", - добавил Новак.

Рост цен в Украине: мнение эксперта

По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, осенью возможен незначительный рост цен на яйца — порядка 10%, и то лишь в случае, если повысится стоимость электроэнергии.

Эксперт отметил, что в настоящее время рынок остаётся стабильным, спрос и предложение сбалансированы, поэтому существенных ценовых скачков пока не ожидается.

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

