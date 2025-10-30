Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

Алексей Тесля
30 октября 2025, 17:23
21
Есть все возможности сформировать сбалансированный рацион по приемлемой цене, считает Андрей Новак.
Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи
Названы факторы роста цен на продукты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Новака:

  • В крупных сетях рост цен наблюдается на огурцы и помидоры
  • По другим категориям продуктов рост цен минимальный

Блэкауты негативно влияют на экономическую ситуацию - в том числе из-за нарушения логистики, рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Это, в свою очередь, заставляет многих производителей и торговцев повышать цены, ведь возникают прямые потери из-за попадания в производственные объекты и склады, что вместе с нарушением логистики увеличивает себестоимость продукции. Понимая то, что никто не может работать себе в убыток, они вынуждены частично перекладывать этот рост на конечную цену", - отметил он в комментарии Главреду.

видео дня

Однако, по мнению эксперта, даже в таких сложных условиях - масштабной войны, возобновления ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры, производственных объектов, складов и портов, наблюдается умеренная инфляция, в том числе умеренный рост цен на продукты питания.

"Судя по данным о ценах в крупных украинских сетях супермаркетов, наибольший рост наблюдается на огурцы и помидоры. Если в сентябре средняя цена составляла 30-60 грн за килограмм, то сейчас - от 110 до 170 грн в зависимости от сорта", - указал он.

Почему растут цены на продукты в Украине
/ Главред - инфографика

Собеседник уточнил, что по другим категориям рост минимальный, а иногда даже наблюдается снижение цен - например, на капусту.

"Поэтому я рекомендую не сосредотачиваться на дорогих овощах и фруктах, а обратить внимание на более доступные продукты, которые, к тому же, часто полезнее. Например, лук - 9 грн/кг, свекла - 11 грн, морковь - 12 грн, капуста белокочанная - 12 грн, картофель - 15 грн, молодая капуста - 23 грн, молодой картофель - 25 грн. Поэтому есть все возможности сформировать сбалансированный рацион по приемлемой цене", - добавил Новак.

Рост цен в Украине: мнение эксперта

По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, осенью возможен незначительный рост цен на яйца — порядка 10%, и то лишь в случае, если повысится стоимость электроэнергии.

Эксперт отметил, что в настоящее время рынок остаётся стабильным, спрос и предложение сбалансированы, поэтому существенных ценовых скачков пока не ожидается.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Читайте также:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Андрей Новак цены на продукты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:29Война
В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

16:49Украина
Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:39Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Реденькие волосы и одутловатое лицо: Олег Винник засветился с Андреем Данилко

Реденькие волосы и одутловатое лицо: Олег Винник засветился с Андреем Данилко

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Последние новости

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:24

Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двериВидео

17:23

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

17:08

"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

16:49

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
16:39

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:29

Несут древние знания: какие люди имеют старую душу по дате рождения

16:23

Угроза тотального блэкаута: эксперт оценил вероятность массовых отключений

16:10

Украину накрывает "бабье лето": где резко потеплеет почти до +20

Реклама
16:10

Путин отдал циничный приказ о перемирии на нескольких направлениях - что задумал враг

15:51

Защитите себя от бед на долгое время: что нужно сделать в праздник 31 октября

15:50

"Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность

15:45

"Не разговаривай со мной": Мишель Обама раскрыла правду об отношениях с мужем

15:42

По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

15:41

Могут сжечь авто: какие вещи не стоит вставлять в прикуриватель

15:18

Молчанова Владислава Борисовна досье

15:13

Пара купила столетний дом и сорвала "джекпот": что было под ковром в коридоре

15:11

"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

15:09

Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой областиФото

15:09

"Это был мой последний шанс": Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры

Реклама
14:49

Совсем не суржик: откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо"Видео

14:28

"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

14:23

Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

14:22

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

14:17

Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну

13:54

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

13:47

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:41

Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь

13:36

Григорий Бакланов попался с новой избранницей - как она выглядит

12:58

Удар по Кремлю и блэкаут в Москве: Тука о целях для дальнобойных средств ВСУ

12:51

Выбрал из-за красоты: участница "Холостяка" раскрыла финалисток шоу

12:50

Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударахФото

12:33

"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

12:28

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:19

Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку

12:12

Уран откроет границы и приготовит сюрприз: гороскоп на ноябрь 2025 для ДевВидео

12:12

Двойной удар по энергетике: СМИ назвали внутреннюю угрозу для добычи газа

12:02

Как удалить ржавчину на полотенцесушителе: простой, но очень эффективный способВидео

11:33

С ребенком на руках: Тодоренко пришлось пойти на крайние меры

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Реклама
11:21

Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

11:13

Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов: время менять карьеру и находить любовьВидео

11:06

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

10:58

Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом: СМИ раскрыли сценарий

10:45

Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

10:42

"Нет культуры": Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о "бегстве" заграницу

10:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков: ваша мечта совсем близкоВидео

10:30

Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал

10:21

Посевной календарь на ноябрь 2025: что нужно успеть посадить

10:14

Атака по Украине: в "УЗ" предупредили о многочасовых задержках ряда поездов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять