Ушел в СОЧ - лишился имущества: в Раде хотят ужесточить наказание за самоволку

Виталий Кирсанов
28 октября 2025, 11:17
575
В настоящее время за СОЧ предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
В Раде хотят ужесточить наказание за самоволку
В Раде хотят ужесточить наказание за самоволку / коллаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Сейчас есть около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и СОЧ
  • Арест счетов, арест имущества - варианты наказания за СОЧ

В Верховной Раде работают над арестом имущества и счетов лиц, которые избегают службы, самовольно покидая воинскую часть. Об этом сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко в интервью "Телеграфу".

Он отметил, что сейчас есть около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и СОЧ.

"И здесь вопрос к правоохранителям: что они делают с этими дезертирами и СОЧ? Возвращаются ли эти люди, в каком количестве? На самом деле возвращаются и, скорее всего, количество тех, кто вернулся из СОЧ перевалило за 50% от всего количества уголовных дел. Это хорошо. Но для того, чтобы в будущем такого не было, надо точно внедрять законодательные изменения относительно наказания", - сказал Горбенко.

Нардеп отметил, что враг строго наказывает - расстреливает тех военных, кто отказывается выполнять задачи.

"Если брать наших военных командиров, то они имеют волю и желание, чтобы... "подбодрить" немного тех людей, которые презирают армию и бегут из рядов ВСУ. Какие эти идеи? Арест счетов, арест имущества. Из правоохранительного комитета предлагали увеличить сроки наказания (в настоящее время за СОЧ предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, - ред). Предложений очень много. Надо садиться с Генштабом и решать, за что будут голоса, а за что нет. Потому что в Раде же есть сторонники "партии СОЧ", а есть сторонники "партии победы", но ни у одной из этих групп нет большинства", - говорит Горбенко.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного

Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков ранее высказывал убеждение, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что нынешние реалии делают неизбежной мобилизацию лиц этого возраста в ВСУ. Кроме того, Куртков добавил, что "добровольно-принудительную" мобилизацию следовало ввести еще в начале войны.

"Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил командир в инетрвью Слидство.Инфо.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Осенью 2025 года Украина проходит очередной этап обновления системы мобилизации. Эксперты прогнозируют, что процесс может стать более интенсивным из-за ситуации на фронте. Кроме того, к работе территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начинают привлекать боевые подразделения. Главред разобрался, как именно изменится мобилизационная система и какие новые данные о гражданах получит ТЦК и СП.

Кроме того, вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше добровольно проходить военную службу по контракту. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов объяснил, на какие именно специальности планируют мобилизовать мужчин этой возрастной категории.

О персоне: Руслан Горбенко

Руслан Горбенко - украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат экономических наук, пишет Википедия.

21:54

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:27

Для Киева особая угроза - раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждатьВидео

21:19

В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%

