В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

В Украине к теплоснабжению подключены 62% потребителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине продолжается постепенное подключение социальных объектов и жилого фонда к системам теплоснабжения, и сейчас с отоплением уже более 62% потребителей. Об этом заявил и.о. председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Анатолий Замулко в эфире телемарафона "Единые новости" в четверг.

По его словам, особое внимание в этом году уделялось готовности объектов теплоснабжения к возможным отключениям электроэнергии.

"Вопрос резервного питания встал остро еще в прошлом году. Благодаря гуманитарной помощи и поддержке доноров мы получили значительное количество генераторов, которые распределены между объектами тепловой генерации и социальными учреждениями", - отметил Замулко.

Кроме того, громады создают запасы топлива для поддержания работы теплоснабжающих объектов в случае длительных отключений.

"Можем констатировать, что практически все объекты теплоснабжения обеспечены резервными источниками питания. Это дает определенную надежду на то, что даже в случае глобальных ограничений система сможет выдержать нагрузку", - подчеркнул глава Госэнергонадзора.

Он заверил, что большинству регионов, несмотря на сложности, удалось подготовиться к зиме вовремя. Теплоснабжающие организации выполнили свои обязанности по подготовке к отопительному периоду, провели ремонтную кампанию и испытания своих сетей.

Госэнергонадзор постоянно контролировал процесс испытаний и технических замен в оборудовании. Во время проверок инспекторами ведомства выявлено около 3,5 тысячи замечаний к состоянию энергообъектов, подавляющее большинство из которых уже устранено.

Относительно контроля над соблюдением графиков отключений электроэнергии Замулко также отметил, что проблема обеспечения справедливого распределения электроэнергии между потребителями, которая остро стояла прошлой зимой, актуальна и сейчас.

"Сегодня совместно с операторами систем распределения (ОСР) работаем над выравниванием ситуации. К сожалению, не можем полностью устранить технические ограничения сетей, но там, где возможно, влияем на процесс и обязываем ОСР придерживаться графиков", - пояснил глава инспекции.

По его словам, Госэнергонадзор постоянно контролирует соблюдение графиков и требует от ОСР четкой работы с населением.

Какой может быть ситуация с газом и отоплением

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не исключает, что украинцев могут ждать отключения газа.

По его словам, теплокоммунэнерго также будут ограничивать теплоснабжение многоквартирных домов до минимума.

"И людям придется не просто надевать свитер, как советовали, а, возможно, еще и шубу дома", - подчеркнул он.

Отопление - последние новости Украины

Как сообщал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко 21 октября говорил, что уже в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что из-за критической нехватки газа в Украине все чаще звучат призывы к отсрочке начала отопительного сезона.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что в Кривом Роге возможны перебои с теплоснабжением даже без атак со стороны России. К группе риска он отнес также Сумы, Харьков, Николаев и Одессу.

