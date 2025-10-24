Укр
В Украине серьезный дефицит газа: нардеп призвал отложить начало отопительного сезона

Дарья Пшеничник
24 октября 2025, 12:58
Проблема с голубым топливом возникла из-за уменьшения добычи в результате атак РФ и из-за исчерпания денег на контракты для закупок газа.

Нардеп описал проблемы с газом в Украине

Главное из новости:

  • Украина может отложить старт отопительного сезона, чтобы сэкономить дефицитный газ
  • Норвегия предоставила $150 млн безвозвратной помощи на закупку газ
  • "Нафтогаз" продает газ со скидкой, закупая его втрое дороже

Из-за критической нехватки газа в Украине все чаще звучат призывы к отсрочке начала отопительного сезона. Как пояснил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телеканала "Новости.Live", страна вынуждена экономить каждый кубометр топлива, ведь запасы ограничены, а финансирование закупок - исчерпано.

По словам Нагорняка, дефицит возник из-за снижения внутренней добычи, что стало следствием российских атак на энергетическую инфраструктуру. К тому же "Нафтогаз" завершил закачку газа не из-за завершения контрактов, а из-за отсутствия средств на их выполнение.

Если будет такая возможность, и погодные условия будут способствовать, я считаю лично, что мы должны настолько, насколько это возможно, оттянуть начало отопительного сезона и не сжигать зря сегодня такой дефицитный газ, который мы сегодня имеем, - подчеркнул депутат.

Международная поддержка: Норвегия снова помогает

Нагорняк назвал положительным сигналом новую финансовую помощь от Норвегии - $150 млн на закупку газа. Это уже второй транш от этой страны в 2025 году, и, как отметил нардеп, "это грантовая помощь, это безвозвратные средства".

В то же время он признал, что даже с этой поддержкой ситуация остается сложной: "Если правительство выделяет 8-4 миллиарда гривен на закупку газа, то значит ситуация достаточно непростая".

Финансовая модель "Нафтогаза"

Нагорняк обратил внимание на то, что "Нафтогаз" продает газ населению и теплокоммунэнерго со значительной скидкой - $200 за 100 куб. м, хотя закупает его по $500. Такая модель, по мнению депутата, ставит под угрозу способность компании рассчитываться по кредитам весной 2026 года.

"Нафтогаз" берет кредиты и в "Ощадбанке", и в "Укргазбанке", и в ЕБРР, и в Европейском инвестиционном банке. Они, действительно, огромное количество кредитов сегодня набрали для того, чтобы закупить газ, чтобы пройти этот отопительный сезон", - обяснил он.

Что дальше?

Сейчас "Нафтогаз" планирует закупать газ из дополнительных источников, используя финансовую помощь партнеров. По словам Нагорняка, компания будет "колядовать" средства, чтобы продолжить закачку в хранилища.

"Что там под Рождество, где наколядуют дальше? Это уже, как говорится, их способность и креатив", - резюмировал депутат.

Поэтому Украина стоит перед сложным выбором: экономить газ за счет более позднего старта отопления или рисковать финансовой стабильностью "Нафтогаза" в будущем. В любом случае, зима 2025-2026 обещает быть не только холодной, но и стратегически напряженной.

РФ бьет по газовой инфраструктуре Украины

Газовая инфраструктура Украины с начала 2025 года подвергается все более интенсивным ракетным и беспилотным ударам страны-агрессора РФ. Российские атаки по Украине за последние дни уничтожили более половины добычи природного газа в Украине, что, вероятно, заставит Киев потратить 1,9 млрд евро (2,2 млрд долларов США) на импорт топлива, чтобы пережить зиму.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, массированный российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября привел к потере примерно 60% добычи газа в стране.

Как писал Главред, после атаки в ночь на 3 октября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон в Украине.

В ночь на 22 октября Полтавская область была атакована российской оккупационной армией. Под удар попали объекты нефтегазовой промышленности.

Украина может достаточно комфортно пройти отопительный сезон. "Нафтогаз" уже начал получать кредиты от госбанков, следовательно, есть средства на закупку газа. Технически импорт возможен, газ в Европе есть, цены на него стабилизировались - примерно около 400 долларов за тысячу кубометров. Единственная постоянная проблема и риск Украины - это Российская Федерация.

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

Украинцам пересчитают тарифы на доставку газа: как узнать сумму уже сейчас

Газ могут отключать по часам: почему это опаснее, чем веерные отключения света

