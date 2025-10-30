Укр
За 60 дней из Украины уехали 100 тысяч молодых мужчин - The Telegraph

Виталий Кирсанов
30 октября 2025, 08:26
Для сравнения, в британской армии всего насчитывается около 70 тысяч военнослужащих.
  • С января до конца августа Польшу пересекли 45 300 украинцев от 18 до 22 лет
  • В последующие два месяца эта цифра более чем удвоилась - до 98 500 человек

За два месяца действия ослабления правил выезда из Украины уехали почти 100 тысяч украинцев призывного возраста. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные польской пограничной службы.

Так, Пограничная служба Польши сообщила, что с конца августа, когда Украина смягчила регулирование, введённое для обеспечения достаточного количества военных, границу пересекли 99 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.

Для сравнения, в британской армии всего насчитывается около 70 тысяч военнослужащих.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года военное положение запрещало украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну - даже если они не подлежали мобилизации.

Через три года боёв президент Зеленский принял новое правило, которое позволяет украинцам выезжать за границу до достижения 23-летнего возраста.

Это стало частью изменения политики призыва, по которой возраст обязательной мобилизации снижен с 27 до 25 лет из-за нарастающих проблем с нехваткой личного состава на фронте.

Ожидалось, что предоставление молодым украинцам большей свободы передвижения побудит их впоследствии вернуться и добровольно вступить в армию.

Также это должно было предотвратить тенденцию, когда семьи отправляют своих подростков за границу до 18 лет, чтобы избежать возможной будущей мобилизации. Зеленский в августе предупреждал, что такая практика отрывает молодёжь от своей страны.

По данным польской пограничной службы, с января до конца августа Польшу пересекли 45 300 украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. В последующие два месяца эта цифра более чем удвоилась - до 98 500 человек, то есть около 1 600 в день.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного

Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков ранее высказывал убеждение, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что нынешние реалии делают неизбежной мобилизацию лиц этого возраста в ВСУ. Кроме того, Куртков добавил, что "добровольно-принудительную" мобилизацию следовало ввести еще в начале войны.

"Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил командир в инетрвью Слидство.Инфо.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет - новости по теме

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко 26 августа вечером сообщила, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения.

Позже Главред рассказал, какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу. Загранпаспорта будет мало для пересечения границы.

Тем временем доктор экономических наук, финансист, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий считает, что выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет. По его словам, позже может быть принято решение об открытии границ для мужчин до 25 лет.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

