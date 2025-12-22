Воевал в Чечне, Сирии и Украине: в Москве подорвали авто с топ-военным армии РФ

Автомобиль Kia Sorento взорвался около 6:55 утра на улице Ясеневой после того, как водитель сел в машину и проехал несколько метров.

Фанил Сарваров, веротяно, подорвался в авто / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Утром 22 декабря в Москве взорвался автомобиль. По предварительным данным, в автомобиле находился генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров, который воевал в Чечне, Сирии и Украине.

Как пишут росСМИ, автомобиль Kia Sorento взорвался около 6:55 утра на улице Ясеневой после того, как водитель сел в машину и проехал несколько метров.

Мужчина выжил, но получил ранения и контузию, сообщают прокремлевские телеграм-каналы.

"В связи с инцидентом, произошедшим на улице Ясеневой в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", — заявили в СК РФ.

В Москве взорвался автомобиль / Фото: росСМИ

Авто в Москве взорвалось рано утром 22 декабря / Фото: росСМИ

По данным канала ВЧК-ОГПУ, в автомобиле, который взорвали сегодня утром на Ясеневой улице в Москве, находился начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров. Он воевал в Чечне, Сирии и Украине.

Согласно утечкам из баз данных, на Сарварова действительно зарегистрирована Kia Sorento 2013 года выпуска. Также из утечек следует, что Сарваров владеет четвертью квартиры на улице Ясеневая в Москве, где и произошел взрыв.

Обновлено. Следственный комитет РФ подтвердил ликвидацию начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Сарварова.

"Основная версия убийства генерала Сарварова связана с украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, в марте в Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым.

Также весной во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan, в котором находились двое российских офицеров.

17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение.

В пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области России взорвали капитана Константина Нагайко. Военный преступник, причастный к убийству гражданских в селе Гроза, получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Об этом сообщило ГУР.

