"Нам важно понимать": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о переговорах

Что сообщил Песков:
- Все стороны переговоров больше понимают, что работать нужно в тишине
- Кремлю важно узнать о результатах работы украинской и американской сторон
В Кремле хотят оценить итоги работы делегаций США и Украины после консультаций представителей страны-агрессора России с американскими чиновниками в Москве.
Об этом, как сообщают российские СМИ, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, РФ хочет продолжать работу "в тишине".
Как по версии Кремля прошла встреча российской и американской сторон
В Москве, по мнению Пескова, была проведена основательная работа на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
"И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, каковы результаты этой работы", - подчеркнул соратник Путина.
Пойдет ли Россия на перемирие - мнение эксперта
Главред писал, что по словам политического эксперта, профессора кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максима Разумного, переговоры российского диктатора и военного преступника Владимира Путина с американской делегацией не привели к значимым результатам.
Он считает, что Кремль не согласится на прекращение войны по линии фронта, а пятичасовые переговоры с Путиным в значительной степени объясняются личными особенностями самого российского лидера.
Позиция РФ по установлению перемирия, или мира - последние новости
Напомним, Главред писал, что по словам президента США Дональда Трампа, Кремль якобы согласился на "мирный план", несмотря на то, что РФ хотела бы захватить всю Украину.
Ранее в Кремле заявляли, что Россия якобы стремится урегулировать войну против Украины "на много поколений вперед". Кроме того Москва якобы готова к мирным переговорам, но настаивает на достижении собственных целей, определенных в рамках так называемой "СВО".
Накануне пресс-секретарь Путина заявил, что вопрос прекращения огня на новогодние праздники в Кремле не рассматривали. По его словам, сейчас происходит "совсем другой процесс".
Другие новости:
- В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором
- Зеленский назвал "камни преткновения", из-за которых мирные переговоры зашли в тупик
- Кабмин изменил процедуру бронирования: когда будут действовать новые правила
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред