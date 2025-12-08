"Нам важно понимать": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о переговорах

Российскую сторону неожиданно заинтересовали наработки США и Украины.

Песков прокомментировал переговоры РФ и США в Москве

Что сообщил Песков:

Все стороны переговоров больше понимают, что работать нужно в тишине

Кремлю важно узнать о результатах работы украинской и американской сторон

В Кремле хотят оценить итоги работы делегаций США и Украины после консультаций представителей страны-агрессора России с американскими чиновниками в Москве.

Об этом, как сообщают российские СМИ, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, РФ хочет продолжать работу "в тишине".

Как по версии Кремля прошла встреча российской и американской сторон

В Москве, по мнению Пескова, была проведена основательная работа на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

"И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, каковы результаты этой работы", - подчеркнул соратник Путина.

Пойдет ли Россия на перемирие - мнение эксперта

Главред писал, что по словам политического эксперта, профессора кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максима Разумного, переговоры российского диктатора и военного преступника Владимира Путина с американской делегацией не привели к значимым результатам.

Он считает, что Кремль не согласится на прекращение войны по линии фронта, а пятичасовые переговоры с Путиным в значительной степени объясняются личными особенностями самого российского лидера.

Позиция РФ по установлению перемирия, или мира - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента США Дональда Трампа, Кремль якобы согласился на "мирный план", несмотря на то, что РФ хотела бы захватить всю Украину.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия якобы стремится урегулировать войну против Украины "на много поколений вперед". Кроме того Москва якобы готова к мирным переговорам, но настаивает на достижении собственных целей, определенных в рамках так называемой "СВО".

Накануне пресс-секретарь Путина заявил, что вопрос прекращения огня на новогодние праздники в Кремле не рассматривали. По его словам, сейчас происходит "совсем другой процесс".

