"Побои сняты": украинские артисты подверглись нападению на Львовщине

Известный украинский ансамбль "Гуцулия" подвергся нападению группы неизвестных молодых людей. Как сообщил руководитель коллектива Василий Шеремета в Facebook, артисты получили травмы.
Событие произошло ночью на АЗС города Шептицкий, когда ансамбль возвращался с заграничных гастролей. Во время остановки группа молодых людей ворвалась в автобус коллектива и устроила потасовку.
"Группа из около 6 агрессивных молодых людей и трех "барышень" в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбрасывали вещи, провоцировали конфликт, а впоследствии приступили к физическому насилию. Это не была "драка". Это было одностороннее нападение", — написал Шеремета.
В результате конфликта пострадали артисты и администраторка ансамбля — они получили травмы, пытаясь защититься от нападавших и уберечь от них женскую часть коллектива.
"Результат: сломанные носы; многочисленные ушибы, ушибы ребер, сотрясение мозга, сложный перелом со смещением, необходимая операция, пострадала администраторка ансамбля — толкнули, ушиб ребер, сильный стресс", — сообщил руководитель.
Артисты также выразили недоумение по поводу действий полиции, которая прибыла на место событий. Нападавшие не были задержаны, а правоохранители не реагировали на агрессивное поведение нападающих, что было зафиксировано свидетелями на видео.
"Заявление подано. Побои сняты. Мы ожидаем объективного и публичного расследования этого события", — подытожил Василий Шеремета.
