"Побои сняты": украинские артисты подверглись нападению на Львовщине

Кристина Трохимчук
8 декабря 2025, 12:15
На Ивано-Франковский национальный ансамбль песни и пляски "Гуцулия" напали неизвестные.
На ансамбль
На ансамбль "Гуцулия" напали неизвестные / коллаж: Главред, фото: Гуцульский национальный академический ансамбль песни и танца "Гуцулия"

Вы узнаете:

  • Неизвестные напали на ансамбль "Гуцулия"
  • Как это произошло

Известный украинский ансамбль "Гуцулия" подвергся нападению группы неизвестных молодых людей. Как сообщил руководитель коллектива Василий Шеремета в Facebook, артисты получили травмы.

Событие произошло ночью на АЗС города Шептицкий, когда ансамбль возвращался с заграничных гастролей. Во время остановки группа молодых людей ворвалась в автобус коллектива и устроила потасовку.

видео дня
Нападавшие вели себя агрессивно
Нападавшие вели себя агрессивно / скрин из видео

"Группа из около 6 агрессивных молодых людей и трех "барышень" в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбрасывали вещи, провоцировали конфликт, а впоследствии приступили к физическому насилию. Это не была "драка". Это было одностороннее нападение", — написал Шеремета.

В результате конфликта пострадали артисты и администраторка ансамбля — они получили травмы, пытаясь защититься от нападавших и уберечь от них женскую часть коллектива.

Артисты ансамбля
Артисты ансамбля "Гуцулия" получили травмы / скрин из видео

"Результат: сломанные носы; многочисленные ушибы, ушибы ребер, сотрясение мозга, сложный перелом со смещением, необходимая операция, пострадала администраторка ансамбля — толкнули, ушиб ребер, сильный стресс", — сообщил руководитель.

Артисты также выразили недоумение по поводу действий полиции, которая прибыла на место событий. Нападавшие не были задержаны, а правоохранители не реагировали на агрессивное поведение нападающих, что было зафиксировано свидетелями на видео.

Среди молодых людей были девушки
Среди молодых людей были девушки / скрин из видео

"Заявление подано. Побои сняты. Мы ожидаем объективного и публичного расследования этого события", — подытожил Василий Шеремета.

Видео с места событий можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

