Командование РФ пошло на большой обман, чтобы скрыть патовую ситуацию на фронте

Что сообщили в АТЕШ:
- Россияне теряют много живой силы на Покровском направлении
- Чтобы не получать претензий от семей, ликвидированных оккупантов записывают как СЗЧ
Командование оккупационной армии страны-агрессора России скрывает реальные потери на Покровском направлении интересным способом. Об этом сообщило движение сопротивления "Атеш" в Telegram.
Агенты внутри 30-й ОМБр фиксируют системную практику, которая заключается в том, что после масштабных потерь российское командование умышленно оформляет 200-х оккупантов, как тех, что "самовольно оставили часть".
Насколько много у оккупантов фиктивных беглецов
Реальное число потерь у россиян настолько велико, что командование решилось на такой шаг, чтобы избежать претензий со стороны сотен семей ликвидированных оккупантов. В указанной бригаде уже создали отдельные списки с фамилиями якобы беглецов, а на самом деле убитых.
За последний год количество фиктивных СЗЧ выросло в разы и из них уже можно было бы собрать целую бригаду.
"Солдаты понимают, что в любой момент их могут "списать" как сбежавших, даже если они погибли в бою. Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального состояния. Дисциплина разложена, командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом", - рассказали об обстановке в российской бригаде агенты Атэш.
Почему Россия не может захватить Покровск
Главред писал, что по словам спикера 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ Сергея Окишева, оккупационная армия страны-агрессора России застряла в городских боях и не может захватить Покровск.
В городе продолжаются сложнейшие стрелковые бои и россияне пытаются отрезать логистические пути украинских военных к двум населенным пунктам - Мирнограду и Покровску.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что по последним данным военных, украинские бойцы проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска.
Ранее сообщалось, что продолжение удержания позиций в Покровске зависит от того, насколько долго Силы обороны Украины будут держать рубежи в Мирнограде.
Накануне стало известно, что на Покровском направлении Россия перешла к тактике, которую называют "демеханизированной войной". Вместо массированных наступлений техники, которую легко уничтожают FPV-дроны, оккупанты работают малыми группами по несколько человек.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
