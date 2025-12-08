Командование РФ пошло на большой обман, чтобы скрыть патовую ситуацию на фронте

Российские командиры скрывают информацию о потерях среди оккупантов.

https://glavred.info/front/komandovanie-rf-poshlo-na-bolshoy-obman-chtoby-skryt-patovuyu-situaciyu-na-fronte-10722209.html Ссылка скопирована

На Покровском направлении враг несет большие потери / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Что сообщили в АТЕШ:

Россияне теряют много живой силы на Покровском направлении

Чтобы не получать претензий от семей, ликвидированных оккупантов записывают как СЗЧ

Командование оккупационной армии страны-агрессора России скрывает реальные потери на Покровском направлении интересным способом. Об этом сообщило движение сопротивления "Атеш" в Telegram.

Агенты внутри 30-й ОМБр фиксируют системную практику, которая заключается в том, что после масштабных потерь российское командование умышленно оформляет 200-х оккупантов, как тех, что "самовольно оставили часть".

видео дня

Насколько много у оккупантов фиктивных беглецов

Реальное число потерь у россиян настолько велико, что командование решилось на такой шаг, чтобы избежать претензий со стороны сотен семей ликвидированных оккупантов. В указанной бригаде уже создали отдельные списки с фамилиями якобы беглецов, а на самом деле убитых.

За последний год количество фиктивных СЗЧ выросло в разы и из них уже можно было бы собрать целую бригаду.

"Солдаты понимают, что в любой момент их могут "списать" как сбежавших, даже если они погибли в бою. Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального состояния. Дисциплина разложена, командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом", - рассказали об обстановке в российской бригаде агенты Атэш.

Почему Россия не может захватить Покровск

Главред писал, что по словам спикера 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ Сергея Окишева, оккупационная армия страны-агрессора России застряла в городских боях и не может захватить Покровск.

В городе продолжаются сложнейшие стрелковые бои и россияне пытаются отрезать логистические пути украинских военных к двум населенным пунктам - Мирнограду и Покровску.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по последним данным военных, украинские бойцы проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска.

Ранее сообщалось, что продолжение удержания позиций в Покровске зависит от того, насколько долго Силы обороны Украины будут держать рубежи в Мирнограде.

Накануне стало известно, что на Покровском направлении Россия перешла к тактике, которую называют "демеханизированной войной". Вместо массированных наступлений техники, которую легко уничтожают FPV-дроны, оккупанты работают малыми группами по несколько человек.

Читайте также:

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред