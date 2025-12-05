'Новый Бахмут': раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

Оккупация Покровска будет иметь для России разрушительные последствия из-за колоссальных потерь и истощения человеческих ресурсов, отметил Снегирев.

Чем обернется для России окпупация Покровска / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

О чем сказал Снегирев:

Оккупация Покровска станет для россиян "пирровой победой"

Враг в боях за Покровск потерял больше войск, чем вермахт в войне с Польшей

Россияне теряют больше военных, чем могут мобилизовать

Оккупация российскими войсками города Покровск в Донецкой области станет для врага "пирровой победой", учитывая значительные потери среди личного состава оккупационных войск. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По словам Снегирева, сами российские военные уже проводят параллели с Бахмутом и признают, что масштабы их потерь не соответствуют полученным результатам. Только за два последних месяца на Покровском направлении армия РФ потеряла более 20 тысяч человек - примерно столько же, сколько Вермахт потерял во время оккупации Польши во Вторую мировую войну.

"Россия потеряла в боях за один город, за Покровск, столько же людей, сколько немецкие войска - в боях за всю территорию Польши", - указал он.

Он также отметил, что нынешние потери России превышают ее мобилизационные возможности. По данным бывшего президента РФ, в январе-ноябре контракт подписали 330 тысяч граждан, тогда как, по оценкам британской разведки, за этот же период потери личного состава достигли 353 тысяч. Это свидетельствует о серьезных проблемах России с человеческим ресурсом.

Покровск / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, больше всего боестолкновений сейчас фиксируется в районе Покровска, где обстановка остается крайне напряженной и рисковой. Доставка необходимых ресурсов в Мирноград значительно затруднена, что создает серьезные логистические трудности. Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук.

Он отметил, что Покровск превратился в большую "серую" зону, где продолжаются поисково-штурмовые операции и очистка городских кварталов от противника. Российские войска активно пользуются плохой видимостью из-за густого тумана и пытаются закрепиться на отдельных участках местности

"Они пытаются создавать пропагандистские нарративы, чтобы максимально давить как на украинское общество и бойцов, так и на европейское сообщество. Ситуация в самом Покровске довольно напряженная, но есть четкое понимание кто и где стоит", - добавил майор.

Ситуация на фронте - что известно о боях за Покровск

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинским войскам пока не хватает оперативных резервов для восстановления контроля над Покровском. Кроме того, враг собрал на Покровском направлении военную группировку численностью около 150 тысяч военных. Об этом отметил военно-политический аналитик и соучредитель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Бои за Покровск не прекращаются. Силы обороны продолжают контролировать северные районы города. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что украинские подразделения в районах Покровска и Мирнограда сдерживают оккупантов, не позволяя им сформировать ударные группы и осуществлять обход этих населенных пунктов.

Распространенные немецким изданием Bild заявления о полном контроле войск России над Покровском не соответствуют действительности. Ситуация остается напряженной, бои продолжаются. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий.

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

