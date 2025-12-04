Укр
Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

Руслан Иваненко
4 декабря 2025, 23:50
Украина стремится конструктивно сотрудничать со всеми партнерами для достижения достойного и стабильного мира.
Зеленский, переговоры
Украинские переговорщики продолжают встречи в США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Screenshot / suspilne.media

Кратко:

  • Украинские переговорщики продолжают встречи с командой Трампа
  • Цель - получить данные о визите американской делегации в Россию
  • Зеленский отметил готовность к любому развитию событий

Украинские переговорщики продолжают переговоры в США с командой президента Дональда Трампа, чтобы узнать результаты визита американской делегации в Россию.

Об этом 4 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что основная задача украинских представителей - получить полную информацию о переговорах США с Россией и понять, какие аргументы использовал президент РФ Владимир Путин, чтобы затянуть войну и оказывать давление на Украину.

Основная задача украинской делегации

"Наша задача сейчас - получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел Путин, чтобы затянуть войну и давить на нашу независимость. Украина готова к любым вариантам развития событий", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет "максимально конструктивно" работать со всеми партнерами для наступления достойного мира.

"Только достойный мир означает реальную безопасность. Мы понимаем, что для этого сейчас и в дальнейшем нужна поддержка партнеров", - добавил Зеленский.

Какая цель Трампа на переговорах - мнение эксперта

Президенту США Дональду Трампу важен не сам процесс переговоров, а конкретный политический результат. В то же время он может согласиться на рамочные договоренности, которые фактически не будут иметь практического содержания. Такое мнение высказал политический эксперт, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

По его словам, вполне возможно принятие коммюнике без реальных гарантий и с невыполнимыми положениями - фактически декларации намерений, под которую подпишутся все стороны. Трамп при этом подаст это как завершение войны и собственную дипломатическую победу, подобно тому, как ранее объявлял об "успешном завершении" конфликтов в Таиланде, Камбодже и других регионах.

"На самом деле эти войны не закончились, до сих пор продолжаются перестрелки в этих регионах и на этих фронтах глобальной войны", - пояснил Кулик.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине пока не дали ощутимых результатов. Как отмечает The New York Times, Россия сталкивается с рядом трудностей, которые влияют на ход войны, однако ни одна из них не обеспечивает США решающего преимущества на переговорах.

Кроме того, в Офисе президента подтвердили, что сегодня украинские переговорщики секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов отправятся во Флориду для переговоров с американской делегацией об условиях завершения войны. Об этом в Facebook сообщил советник руководителя ОП и член переговорной делегации из США Александр Бевз.

Напомним, что в начале этой недели лидеры Франции и Германии во время телефонного разговора с участием ключевых европейских стран и Украины выразили серьезные опасения, что США могут "предать Украину и Европу" в переговорах с Кремлем относительно потенциального мирного соглашения.

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

