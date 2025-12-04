Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

Украинская переговорная команда готовится к ключевым встречам в США на фоне ультимативных сигналов Кремля, отметил советник главы ОП.

У Зеленского готовят важное решение по переговорам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Бевз:

Сегодня состоятся переговоры украинской делегации с представителями США во Флориде

По результатам поездки Зеленский даст новые задачи переговорной группе

Россия продолжает делать публичные ультиматумы по теме переговоров

В Офисе президента подтвердили, что сегодня украинские переговорщики секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов отправятся во Флориду для переговоров с американской делегацией об условиях завершения войны. Об этом в Facebook сообщил советник руководителя ОП и член переговорной делегации из США Александр Бевз, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня во Флориде Рустем Умеров и Андрей Гнатов встретятся с американской стороной. Цель - получить бриф о результатах визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, а также фидбек после обсуждения этого визита с Президентом Трампом и его командой", - написал он. видео дня

Бевз отметил, что после поездки президент Владимир Зеленский определит дальнейшую стратегию и даст указания переговорной группе. Ключевые политические вопросы остаются предметом обсуждения на уровне глав государств, и Украина готова вести диалог именно на таком уровне.

По его словам, Москва продолжает посылать жесткие и ультимативные сигналы, однако украинская делегация должна, несмотря на это, настойчиво работать над дипломатическими и политическими шагами, направленными на установление устойчивого мира. При этом дипломатия должна сочетаться с давлением на Россию.

Бевз отметил, что необходимы усиленные санкции, решения по использованию российских активов в пользу Украины и увеличение нашей дальнобойности.

Также он подчеркнул, что Украина ежедневно поддерживает интенсивный диалог с европейскими партнерами, ведь их роль в этом процессе чрезвычайно важна.

Какая цель Путина на переговорах - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик считает, что Путин заинтересован в сохранении переговорного процесса, поскольку убежден, что он движется в выгодном для себя направлении.

По мнению Кулика, целью Кремля является добиться признания России как сверхдержавы и добиться готовности других стран вести с ней содержательный диалог о формировании нового мирового порядка. В этом контексте Украина не является главным вопросом - переговоры фактически касаются глобального перераспределения влияния. Именно поэтому Москва может сознательно затягивать процесс, держа Трампа на дистанции.

Эксперт добавляет, что за это время Россия стремится решить собственные проблемы: выйти на определенные договоренности с США, избежать жестких санкций и, возможно, добиться частичной их отмены.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, между США и Россией по завершению войны в Украине пока не дал ощутимых результатов. Как отмечает The New York Times, Россия сталкивается с рядом трудностей, которые влияют на ход войны, однако ни одна из них не обеспечивает США решающего преимущества на переговорах.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит очередные дипломатические контакты в США. После возвращения американских переговорщиков из Москвы и консультаций в Вашингтоне украинская команда во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими участниками переговорного процесса продолжит обсуждение с представителями администрации Дональда Трампа.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что мирная договоренность для Украины может оказаться компромиссной и не совсем справедливой. Он также выразил разочарование после ознакомления с первоначальным вариантом мирного плана.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

