Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

Юрий Берендий
4 декабря 2025, 17:51
570
Украинская переговорная команда готовится к ключевым встречам в США на фоне ультимативных сигналов Кремля, отметил советник главы ОП.
Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам
У Зеленского готовят важное решение по переговорам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Бевз:

  • Сегодня состоятся переговоры украинской делегации с представителями США во Флориде
  • По результатам поездки Зеленский даст новые задачи переговорной группе
  • Россия продолжает делать публичные ультиматумы по теме переговоров

В Офисе президента подтвердили, что сегодня украинские переговорщики секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов отправятся во Флориду для переговоров с американской делегацией об условиях завершения войны. Об этом в Facebook сообщил советник руководителя ОП и член переговорной делегации из США Александр Бевз, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня во Флориде Рустем Умеров и Андрей Гнатов встретятся с американской стороной. Цель - получить бриф о результатах визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, а также фидбек после обсуждения этого визита с Президентом Трампом и его командой", - написал он.

видео дня

Бевз отметил, что после поездки президент Владимир Зеленский определит дальнейшую стратегию и даст указания переговорной группе. Ключевые политические вопросы остаются предметом обсуждения на уровне глав государств, и Украина готова вести диалог именно на таком уровне.

По его словам, Москва продолжает посылать жесткие и ультимативные сигналы, однако украинская делегация должна, несмотря на это, настойчиво работать над дипломатическими и политическими шагами, направленными на установление устойчивого мира. При этом дипломатия должна сочетаться с давлением на Россию.

Бевз отметил, что необходимы усиленные санкции, решения по использованию российских активов в пользу Украины и увеличение нашей дальнобойности.

Также он подчеркнул, что Украина ежедневно поддерживает интенсивный диалог с европейскими партнерами, ведь их роль в этом процессе чрезвычайно важна.

Какая цель Путина на переговорах - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик считает, что Путин заинтересован в сохранении переговорного процесса, поскольку убежден, что он движется в выгодном для себя направлении.

По мнению Кулика, целью Кремля является добиться признания России как сверхдержавы и добиться готовности других стран вести с ней содержательный диалог о формировании нового мирового порядка. В этом контексте Украина не является главным вопросом - переговоры фактически касаются глобального перераспределения влияния. Именно поэтому Москва может сознательно затягивать процесс, держа Трампа на дистанции.

Эксперт добавляет, что за это время Россия стремится решить собственные проблемы: выйти на определенные договоренности с США, избежать жестких санкций и, возможно, добиться частичной их отмены.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, между США и Россией по завершению войны в Украине пока не дал ощутимых результатов. Как отмечает The New York Times, Россия сталкивается с рядом трудностей, которые влияют на ход войны, однако ни одна из них не обеспечивает США решающего преимущества на переговорах.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит очередные дипломатические контакты в США. После возвращения американских переговорщиков из Москвы и консультаций в Вашингтоне украинская команда во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими участниками переговорного процесса продолжит обсуждение с представителями администрации Дональда Трампа.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что мирная договоренность для Украины может оказаться компромиссной и не совсем справедливой. Он также выразил разочарование после ознакомления с первоначальным вариантом мирного плана.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп мирное урегулирование мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:36Синоптик
"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:27Война
Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

Последние новости

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

19:27

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:22

Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

19:10

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:00

Следующие жертвы после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россиямнение

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
18:28

Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

18:28

Никогда не будет здоров: актриса "Доярки из Хацапетовки" спасает сына

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

Реклама
17:51

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:44

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

17:40

Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимыВидео

17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:26

Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

17:16

Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового годаВидео

16:37

"Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

16:33

Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

16:26

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

16:12

Авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину: названы вероятные сроки

16:10

Мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото

Реклама
16:05

Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

16:04

"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

15:53

"Врач мне запретил": Сумская озвучила диагноз, который изменил ее жизнь

15:46

"США могут предать Украину": Spiegel опубликовал разговор лидеров ЕС с Зеленским

15:40

Как не испортить посуду: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть в посудомойке

15:32

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

15:25

10-летняя представительница Украины на Детском Евровидении-2025 сделала серьезное заявлениеВидео

15:19

Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует селоВидео

15:16

Радикальные перемены: Олег Винник изменился до не узнаваемости

15:13

Не пиво и не водка: какие спиртные напитки пьет Путин и почему

15:00

Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

14:51

Невидимая угроза на кухне: ученые бьют тревогу из-за газовых плит, что произошло

14:33

Спасли ситуацию: аналитик сообщил о контрнаступлениях ВСУ в Покровске

14:31

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:22

"Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару

14:21

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

14:02

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:00

Как пожарить рыбу без брызг и неприятного запаха: простой трюк

13:50

Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — деталиВидео

13:41

Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

Реклама
13:36

Захватит ли Россия Покровск до нового года: прогноз военного эксперта

13:32

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт шикарного салата из курицы и яблок

13:16

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

13:09

Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

13:05

Сырский принял важное решение из-за ситуации в Покровске: о чем идет речь

12:45

"Ситуация чрезвычайная": Шаман испугался ВСУ в Белгороде

12:40

Божественная намазка на хлеб из простых ингредиентов: готовится 2 минуты

12:35

Киркоров впервые публично заговорил о Пугачевой

12:35

Россия депортирует украинских детей в КНДР в военные лагеря - правозащитница

12:30

Смертельно ранил ножом и убежал: во Львове мужчина убил военнослужащего ТЦК

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять