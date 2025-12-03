Укр
Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

Руслан Иваненко
3 декабря 2025, 22:56
США и Россия продолжают переговоры по войне в Украине, но прорыва до сих пор нет.
Эксперты оценивают влияние последних событий на текущую ситуацию

Вкратце:

  • Переговоры США и России по Украине не принесли прорыва
  • Путин заявил о готовности продолжать войну против ЕС
  • Россия сталкивается с экономическими проблемами и военными потерями

Активные переговоры между США и Россией по войне в Украине до сих пор не принесли прорыва. Перед встречей с американской делегацией 2 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что готов продолжать войну против европейских союзников Украины.

В The New York Times отмечают, что Россия сталкивается с рядом проблем, которые могут влиять на ход конфликта, однако ни одна из них пока не дает США значительного преимущества в переговорах.

"Есть моменты, когда Путин, вероятно, чувствует давление, но ни один из них не достиг такой точки, когда он чувствует, что должен принять решение, или у него закончились варианты", - отметила Фиона Хилл, старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне.

Российская экономика и санкции

Перед переговорами Путин подчеркнул, что Россия имеет экономические и военные ресурсы для продолжения боевых действий. Юрий Ушаков, советник главы РФ по внешней политике, добавил, что недавние успехи российских войск "положительно повлияли" на переговорный процесс.

Вместе с тем, доходы РФ от нефти и газа, которые финансируют войну, сократились, а США ввели новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

"Снижение доходов от нефти, вероятно, будет постоянной головной болью России", - заявил Клиффорд Купчан, глава нью-йоркской группы Eurasia Group.

Банковский кризис и высокие процентные ставки также оказывают давление на экономику РФ. В частности, государственная монополия "Российские железные дороги" имеет долги более 50 млрд долларов, а производство автомобилей сократилось из-за падения продаж.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Потери и боевые результаты России

В то же время Россия продолжает достигать результатов на поле боя, хотя аналитики отмечают огромные потери. Новые рекруты заменяют около 30 000 погибших ежемесячно, частично мотивированные высокими зарплатами.

"Путин, видимо, не против изнурительной войны на истощение и неоднократно заявляет, что Россия побеждает", - заключают в издании.

Стратегия Кремля в отношении США - мнение эксперта

Как отмечает эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, Кремль уже осознал, что давление страхом на администрацию Трампа не дает ожидаемых результатов. По его словам, нынешние заявления Москвы в отношении США - это часть более широкой стратегии, где делается ставка на подкуп и собственные выгоды для Вашингтона и лично Дональда Трампа.

Жовтенко подчеркивает, что параллельно с военной риторикой россияне пытаются убедить американцев и Трампа в экономической выгоде от сотрудничества с РФ. Кремль, в частности, предлагал Вашингтону получить замороженные российские активы в Европе на 100 млрд долларов и поделить их поровну.

Эксперт добавляет, что дальше Путин "выпускает" Сечина, который заявляет о "зарытых" в России полезных ископаемых на 100 трлн долларов, на которых можно совместно зарабатывать. По логике Кремля, переговоры не являются обязательными: Россия может продолжать войну или, при желании со стороны Трампа, получать совместную прибыль, и для Москвы оба варианта являются приемлемыми.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Рустем Умеров проинформировал Владимира Зеленского о подготовке к сегодняшним переговорам в Брюсселе с советниками по нацбезопасности стран ЕС.

Кроме того, Вашингтон положительно оценил разговор с Владимиром Путиным и пригласил украинскую делегацию посетить США в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи министров иностранных дел НАТО в штаб-квартире Альянса.

Напомним, что после встречи в Москве спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера с Владимиром Путиным помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

