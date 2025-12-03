Украина готовит новую встречу в Брюсселе с партнерами: о чем будут говорить

Известно, что будет говориться о визите американской стороны в Москву.

Умеров доложил Зеленскому о встрече / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

Главное:

Умеров доложил Зеленскому о подготовке встреч в Брюсселе

Они обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров доложил Владимиру Зеленскому о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров. Об этом президент Украины написал в Telegram.

"Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов. Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров", - говорится в сообщении. видео дня

Зеленский добавил, что украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности.

"После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах. Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе", - подытожил глава государства.

Встреча Путина с делегацией США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американской делегацией стала первым этапом обмена позициями по возможному урегулированию войны.

По его словам, стороны планируют продолжить поиск компромиссов.

Кроме того, Песков добавил, что итоги этой встречи не стоит расценивать как отказ Путина от предложенного США мирного плана.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, после встречи в Москве спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера с Владимиром Путиным помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что после завершения войны с Россией Украина останется суверенной, независимой и будет иметь возможность развиваться как успешное государство.

О персоне: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

