Перед важными переговорами с США: Путин вышел с угрозами в сторону Украины

Путин пригрозил "отрезать Украину от моря".

Путин отчитался об "успехах" армии РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное:

Путин угрожает ударами по портам Украины

Армия РФ якобы захватила Покровск

Лидер Кремля заявил о готовности к войне с Европой

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне в Украине. Это произошло накануне переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который прибыл в Россию, чтобы обсудить мирный план для прекращения войны России против Украины.

Путину в очередной раз отчитались об "успехах" армии РФ, он заявил, что россиянам якобы удалось захватить Покровск. Он добавил, что этот город в Донецкой области - "хороший плацдарм для решения всех задач СВО".

"Отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые посчитает нужным Генштаб РФ. Покровск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках российской армии", - сделал циничное заявление военный преступник.

Путин пригласил иностранных журналистов в Покровск, чтобы те "увидели все собственными глазами".

"Россия готова обеспечить безопасность иностранных журналистов и провести их по всем кварталам в Покровске и Купянске", - сказал российский диктатор.

Кроме того, он добавил, что Купянск-Узловой будет якобы полностью захвачен через несколько дней. По его словам, российские оккупанты контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска.

Покровск / Инфографика: Главред

Участие Европы в мирном процессе

Путин также не забыл упомянуть в своих заявлениях Европу, которая работает над достижением мира в Украине.

"Европа до сих пор живет в иллюзиях нанесения России стратегического поражения, хотя умом понимает, что это невозможно... Европа мешает мирному процессу Трампа, на это направлены все их предложения", - сказал российский диктатор и добавил, что страны Европы выдвигают неприемлемые для Москвы предложения к мирному плану по Украине.

Военный преступник отметил, что страна-агрессор Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну - Россия готова "прямо сейчас";

"Россия действует хирургически в Украине, это "не война", а в случае нападения Европы будет иначе", - сказал Путин.

Кроме этого, Путин заявил, что его страна в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и судам, которые заходят в них. Российский диктатор пригрозил отрезать Украину от моря.

Напомним, как писал Главред, недавно у берегов Турции были взорваны два танкера "теневого флота" РФ. Сообщалось, что неподалеку пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России - судно Kairos под флагом Гамбии направлялось в российский порт Новороссийск без груза.

По данным турецкого управления мореплавания, причиной возгорания стало "внешнее воздействие".

