Мощные пожары в море: у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ

Алексей Тесля
28 ноября 2025, 21:58
По данным турецкого управления мореходства, причиной возгорания стало "внешнее воздействие".
В Черном море горят танкеры / Коллаж Главред, фото скриншот

Главное:

  • Произошел взрыв на танкере теневого флота России — судне Kairos
  • Танкер из теневого флота РФ Virat был атакован дронами

Недалеко от пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России — судно Kairos под флагом Гамбии следовало в российский порт Новороссийск без груза.

"Состояние 25 членов экипажа на борту хорошее, в этот район направлены спасательные подразделения для эвакуации экипажа", — говорится в заявлении Управления по морским делам Турции, опубликованном в X.

В результате происшествия в машинном отделении возник пожар. Началась спасательная операция 25 членов экипажа, находившихся на борту.

По данным турецкого управления мореходства, причиной возгорания стало "внешнее воздействие". По данным источника Bloomberg, танкер подорвался на мине и рискует затонуть.

Кроме того, танкер из теневого флота России Virat, который шел в направлении Турции, был атакован дронами - турецкий телеканал Haber публикует запись просьбы о помощи экипажа Virat – моряки сообщили об атаке.

Z-пропагандисты пишут, что судно могло быть атаковано 5-ю безэкипажными катерами примерно в 35 морских милях от берега в Черном море.

В результате попадания было повреждено машинное отделение. В Управлении турецкого мореходства сообщили, что состояние 19 членов экипажа нормальное, но в машинном отделении наблюдается задымление. Причину пожара там не назвали.

Отмечается, что оба сгоревших танкера входят в российский теневой флот и находятся под западными санкциями.

Удары по нефтепортам РФ: данные СБУ

Беспилотные аппараты, запущенные Службой безопасности Украины, нанесли удар по крупнейшему российскому нефтяному порту на Балтике — Приморску.

По данным СБУ, именно сюда поступает нефть в рамках Балтийской трубопроводной системы. В результате успешной атаки вспыхнуло одно из судов в акватории порта, а также загорелась насосная станция. Работа по отгрузке нефти была остановлена. По предварительным расчётам, приостановка экспорта может обойтись российскому бюджету в убытки до 41 миллиона долларов в сутки.

"Теневой флот" РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что танкер "теневого флота" РФ взорвался. Танкер направляется в Грецию, где должны оценить состояние судна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, как сообщал Главред, в мае Евросоюз ввел 17-й пакет санкций против РФ. Санкции были направлены против почти 200 кораблей теневого флота.

Читайте также:

Кратко о теневом флоте России

Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") — это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину.

Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить.

Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов.

Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов.

По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

