Мощные пожары в море: у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ

По данным турецкого управления мореходства, причиной возгорания стало "внешнее воздействие".

В Черном море горят танкеры / Коллаж Главред, фото скриншот

Главное:

Произошел взрыв на танкере теневого флота России — судне Kairos

Танкер из теневого флота РФ Virat был атакован дронами

Недалеко от пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России — судно Kairos под флагом Гамбии следовало в российский порт Новороссийск без груза.

"Состояние 25 членов экипажа на борту хорошее, в этот район направлены спасательные подразделения для эвакуации экипажа", — говорится в заявлении Управления по морским делам Турции, опубликованном в X.

/ t.me/Crimeanwind

В результате происшествия в машинном отделении возник пожар. Началась спасательная операция 25 членов экипажа, находившихся на борту.

/ Скриншот

По данным турецкого управления мореходства, причиной возгорания стало "внешнее воздействие". По данным источника Bloomberg, танкер подорвался на мине и рискует затонуть.

Кроме того, танкер из теневого флота России Virat, который шел в направлении Турции, был атакован дронами - турецкий телеканал Haber публикует запись просьбы о помощи экипажа Virat – моряки сообщили об атаке.

/ t.me/Crimeanwind

Z-пропагандисты пишут, что судно могло быть атаковано 5-ю безэкипажными катерами примерно в 35 морских милях от берега в Черном море.

/ Скриншот

В результате попадания было повреждено машинное отделение. В Управлении турецкого мореходства сообщили, что состояние 19 членов экипажа нормальное, но в машинном отделении наблюдается задымление. Причину пожара там не назвали.

Отмечается, что оба сгоревших танкера входят в российский теневой флот и находятся под западными санкциями.

Удары по нефтепортам РФ: данные СБУ

Беспилотные аппараты, запущенные Службой безопасности Украины, нанесли удар по крупнейшему российскому нефтяному порту на Балтике — Приморску.

По данным СБУ, именно сюда поступает нефть в рамках Балтийской трубопроводной системы. В результате успешной атаки вспыхнуло одно из судов в акватории порта, а также загорелась насосная станция. Работа по отгрузке нефти была остановлена. По предварительным расчётам, приостановка экспорта может обойтись российскому бюджету в убытки до 41 миллиона долларов в сутки.

"Теневой флот" РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что танкер "теневого флота" РФ взорвался. Танкер направляется в Грецию, где должны оценить состояние судна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, как сообщал Главред, в мае Евросоюз ввел 17-й пакет санкций против РФ. Санкции были направлены против почти 200 кораблей теневого флота.

Кратко о теневом флоте России Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") — это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину. Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить. Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов. Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов. По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

