20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война

Юрий Берендий
2 декабря 2025, 16:45обновлено 2 декабря, 17:44
Зеленский раскрыл детали переговоров в США по плану окончания войны и выделил три вопроса, которые стали самыми чувствительными для украинской стороны.
20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война
О чем договорилась Украина с США и каким будет конец войны / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • О чем договорились делегации Украины и США

  • Каким должно быть завершение войны

    видео дня

  • Перед каким сложным выбором стоит Украина и какие вопросы мирного плана самые тяжелые

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров между украинской и американской делегацией по плану окончания войны. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином, которую транслировал Офис президента Украины.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно плана окончания войны и переговоров с США.

О чем договорились делегации Украины и США

Зеленский заявил, что сегодня в Ирландии собралась украинская делегация, которая накануне проводила переговоры в США с командой американского президента.

"Есть сейчас 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве, которые были доработаны во Флориде, некоторые вещи еще надо проработать, из того, что я видел", - указал Зеленский.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

Каким должно быть завершение войны

Украинский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты делают весомые шаги для завершения войны, и задача Украины и всей Европы - добиться настоящего окончания боевых действий, а не временной паузы.

"Нужен достойный мир, чтобы это действительно произошло. На стороне мира должны быть действительно все", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что американская делегация в ближайшее время проведет встречу в России, после которой Киев ожидает получить соответствующие сигналы. По словам Зеленского, именно от этих сигналов будут зависеть дальнейшие шаги.

Президент подчеркнул, что ситуация меняется очень быстро - чуть ли не каждый час. Если полученные от партнеров сигналы будут честными и конструктивными, новая встреча может быть организована в кратчайшие сроки.

"Встретимся с американской делегацией, на каком уровне - мы посмотрим в зависимости опять же от сигналов. Если сигналы такие, которые будут давать возможность и шанс принятия глобальных, но быстрых решений, то будет уровень выше. Если все это еще диалог, потому что, знаете, диалога очень много, а нужны результаты. Каждый день гибнут наши люди. При всем уважении ко всем нациям, кто, к сожалению, гибнут исключительно украинцы. И диалоги можно продолжать, но это нужен результат. Можно просто болтать, а можно все-таки достичь максимума, чтобы приблизить окончание войны. Я готов получить все сигналы, готов на встречу с президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних разговоров", - подчеркнул он.

20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война
/ Фото: скриншот

Перед каким сложным выбором стоит Украина

На вопрос о том, стоит ли перед ним выбор между невыгодным соглашением сейчас или еще худшими условиями после дальнейшего российского наступления, в частности в районе Покровска, Владимир Зеленский ответил, что легких вариантов в этой ситуации не существует. По его словам, украинская сторона четко осознает, что происходит и с кем имеет дело, поэтому проблема заключается не в сложности принятия решений, а в самой природе обстоятельств.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

"Тот, кто способен их принимать, будет их принимать. Я способен принимать решения. Важно, чтобы все это было справедливо и открыто. Чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не было решено без Украины о нас, о нашем будущем. Если мы говорим о гарантии безопасности, которые есть, и имеют соответствующий сигнал в этом framework документ, то мы должны четко понимать, что это будет, как это будет. Хотя бы, понимаете, основные вещи. Потому что, понимаете, это же не эксперимент на ком-то. Это люди наши, живые люди", - сказал гарант Конституции Украины.

Украинский президент подчеркнул, что именно Россия развязала войну, и это неоспоримый факт. По его словам весь мир видел агрессию России и попытку уничтожить Украину. Он напомнил, что украинцы сумели остановить россиян благодаря стойкости военных и гражданских, а также поддержке Европы и США.

Какая цель России в войне - какие гарантии безопасности должна получить Украина

Зеленский отметил, что кровопролитие продолжается уже слишком долго, и Соединенные Штаты справедливо говорят о необходимости его прекращения, с чем Украина полностью соглашается.

"Но мы должны закончить эту войну так, чтобы потом, через год, Россия снова не пришла с третьим вторжением за это десятилетие. Это может быть. Потому что это была их основная цель. Они не достигли цели оккупировать наше государство. Я не уверен, что их цели изменились. Они могут отсрочиться. А нам нужна для этого защита", - сказал он.

Он поставил ключевые вопросы: когда украинские воины смогут вернуться домой, снова жить мирной жизнью, и что будет после их возвращения, ведь Россия продолжает наращивать военный потенциал и готовиться к возможному новому наступлению.

20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война
/ Фото: скриншот

"Угроза того, что РФ через год снова вторгнется в Украину реальна. Мы должны завершить войну так, чтобы не было нового вторжения", - указал он.

Президент подчеркнул, что украинцы сильные, но даже такая нация имеет предел выносливости, поэтому стране нужна четкая определенность относительно будущей безопасности. Он выразил благодарность США за готовность выступить гарантами этой безопасности, но подчеркнул, что Украине нужны реальные, надежные гарантии.

"Мы благодарны Европе, что Украину видят в Европейском Союзе, а для нас это часть гарантий безопасности. Так вопрос когда? В этом столетии мы в Евросоюзе или мы в следующем столетии? То есть определенность для украинских людей - вот что нужно", - отметил глава государства.

Какие вопросы мирного плана самые тяжелые

Президент Владимир Зеленский сообщил, что накануне разговаривал со Стивом Уиткоффом и его командой, и подчеркнул, что сейчас Украина ожидает результатов американо-российских переговоров.

По его словам, именно итоги этих консультаций будут определять дальнейшую реакцию Киева. Если будет понятно, что возможен реальный и предметный диалог, а не только формальные заявления, Украина готова к встрече и охотно приняла бы Виткоффа. В то же время Зеленский отметил, что не уверен, готовы ли они приехать в ближайшее время, поэтому пока ожидает результатов, которые должны появиться к вечеру.

"И из того, что касается пунктов, я не уверен, что я готов поделиться всеми пунктами этого плана, но я думаю, что вы видели много вещей в медиа. Но то, что я могу сказать, это то, что наиболее чувствительные вещи, самые сложные вопросы, вызовы - это территории. Это о территориях, это о замороженных активах, потому что я не могу просто сам говорить от имени европейских лидеров. Это относительно денег, которые заморожены, но они заморожены в Европе, это относительно решений, совместных решений европейцев. Я могу иметь только партнерство и делиться своим взглядом, и они могут поддержать меня, но я не могу от имени лидеров решать относительно средств, которые находятся в ЕС. Третье, то, что я отмечал о гарантиях безопасности, мы рассчитываем на сильные гарантии безопасности от США, Европы, и некоторых других лидеров. И вы знаете, что тема коалиции желающих, мы работаем над этим. Итак, я думаю, что эти три темы являются наиболее чувствительными и важными. И я думаю, что наши команды продолжают работать над этим", - резюмирует президент Украины.

Чем опасен подход Трампа к плану окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог Виталий Кулик пояснил, что для Трампа американский "мирный план" является скорее возможностью "продать" определенный результат как мир, а не достичь длительного урегулирования. Для России главное - сам процесс и ощущение, что она и в дальнейшем участвует в формировании мирового порядка, то есть речь идет вовсе не о прекращении войны.

По его словам, и для Украины это также прежде всего способ удержать постоянство американской поддержки в противостоянии с Россией, а не реальный путь к миру.

"Поэтому от этого процесса не будет мира - будет продолжение войны, просто другими способами и в другой динамике", - указал он в интервью Главреду.

Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

