В Украине ощутимо изменился курс валют: сколько теперь стоят доллар и евро

НБУ обнародовал новый курс валют на 3 декабря.

Курс валют на 3 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 3 декабря

Каким будет курс евро в среду

Во сколько украинцам обойдется польский злотый

Доллар теряет свои позиции по отношению к гривне. Национальный банк Украины обнародовал новые курсы валют на среду, 3 декабря. Американская валюта подешевела на 1 копейку. Об этом говорится на сайте регулятора.

Курс доллара на 3 декабря

Официальный курс доллара на 3 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,33 гривны за 1 доллар. Это свидетельствует о том, что американская валюта ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на среду

Гривна также "укрепилась" по отношению к евро. Официальный курс евро составляет 49,1839 гривны за 1 евро. Европейская валюта подешевела на 13 копеек.

Курс валют на 3 декабря / фото: bank.gov.ua

Курс злотого на 3 декабря

НБУ также обновил официальный курс польского злотого. В среду, 3 декабря злотый будет стоить 11,60 грн/злотый.

Сколько будет стоить евро и доллар в течение декабря - прогноз банкира

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

По его прогнозу, в декабре гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 гривны за доллар.

Как писал Главред, Национальный банк Украины установил новые курсы валют на вторник, 2 декабря. Доллар, евро и польский злотый подорожали.

Напомним, курс доллара в Украине в 2026-2027 годах будет оставаться управляемым, прогнозирует руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. По базовому сценарию, доллар может вырасти до 48 грн.

Кроме этого, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов сообщил, что до конца 2025 года валютный рынок Украины будет оставаться зависимым от внешних факторов. По его прогнозу, доллар останется в пределах 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

