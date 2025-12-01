Укр
Куда стоит вложить 100 тыс. гривен: эксперт назвал самые прибыльные варианты

Дарья Пшеничник
1 декабря 2025, 15:28
Инфляция регулярно "съедает" покупательную способность национальной валюты.
Куда вложить деньги в Украине во время войны / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основные факты:

  • ОВГЗ - самый выгодный вариант
  • Валютные депозиты скорее защищают психологически
  • Гривневый депозит дает минимальный, но стабильный доход

В условиях экономической нестабильности и постоянного роста цен украинцы все чаще задумываются не только над накоплением средств, но и над тем, как защитить их от обесценивания. Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович в комментарии для УНИАН очертил четыре основных варианта инвестирования 100 тысяч гривен, которые могут помочь сохранить покупательную способность.

Гривневый депозит в гривневом эквиваленте

  • Ставка UIRD: 13,77% годовых
  • Чистый доход после налогов: 10,6 тыс. грн
  • С учетом инфляции: прибыль всего 2,8 тыс. грн. Плюс - предсказуемость, минус - низкая реальная выгода.

Долларовый депозит

  • Покупка: 2 359 долларов
  • Ставка: 1,2% годовых
  • После года: 2 381 долларов (105,9 тыс. грн)
  • С учетом инфляции: потеря около 1,5 тыс. грн. Валютная защита работает только при резкой девальвации гривны.

Депозит в евро

  • Покупка: 2 033 евро
  • Ставка: 0,47% годовых
  • После года: 2 040 евро (105,3 тыс. грн)
  • С учетом инфляции: минус более 2 тыс. грн. Результат немного лучше гривневого депозита, но все равно отрицательный в реальном измерении.

ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа)

  • Доходность: 16,35% годовых
  • После года: 116,3 тыс. грн
  • Чистая прибыль с учетом инфляции: 8,2 тыс. грн. Самый выгодный вариант: высокая ставка, отсутствие налогов, прогнозируемость.

Что советуют эксперты

Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба, советует не спешить с новыми гривневыми депозитами или облигациями до конца ноября, не переводить все средства в доллары.

видео дня

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский настаивает, что стоит держать не менее 30% сбережений в гривне, чтобы покрывать три месяца расходов домохозяйства, остальные можно конвертировать в валюту.

Вывод

ОВГЗ остаются наиболее прибыльным и прогнозируемым инструментом для сохранения средств. Гривневые депозиты дают минимальный, но стабильный доход, тогда как валютные - скорее психологическую защиту, чем реальную выгоду. Окончательный выбор зависит от готовности вкладчика рисковать и его ожиданий относительно курса гривны в 2026 году.

Курс валют в течение декабря - мнение эксперта

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

Он ожидает, что в декабре гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 гривны за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на 1 декабря 2025 года. В частности, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорила, что Национальный банк Украины активно вмешивается в рынок, продавая валюту на межбанке. Это позволяет сгладить потенциальные скачки курса и обеспечить равновесие в торговле.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Рекомендуем к прочтению:

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

