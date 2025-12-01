Куда стоит вложить 100 тыс. гривен: эксперт назвал самые прибыльные варианты

Основные факты:
- ОВГЗ - самый выгодный вариант
- Валютные депозиты скорее защищают психологически
- Гривневый депозит дает минимальный, но стабильный доход
В условиях экономической нестабильности и постоянного роста цен украинцы все чаще задумываются не только над накоплением средств, но и над тем, как защитить их от обесценивания. Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович в комментарии для УНИАН очертил четыре основных варианта инвестирования 100 тысяч гривен, которые могут помочь сохранить покупательную способность.
Гривневый депозит в гривневом эквиваленте
- Ставка UIRD: 13,77% годовых
- Чистый доход после налогов: 10,6 тыс. грн
- С учетом инфляции: прибыль всего 2,8 тыс. грн. Плюс - предсказуемость, минус - низкая реальная выгода.
Долларовый депозит
- Покупка: 2 359 долларов
- Ставка: 1,2% годовых
- После года: 2 381 долларов (105,9 тыс. грн)
- С учетом инфляции: потеря около 1,5 тыс. грн. Валютная защита работает только при резкой девальвации гривны.
Депозит в евро
- Покупка: 2 033 евро
- Ставка: 0,47% годовых
- После года: 2 040 евро (105,3 тыс. грн)
- С учетом инфляции: минус более 2 тыс. грн. Результат немного лучше гривневого депозита, но все равно отрицательный в реальном измерении.
ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа)
- Доходность: 16,35% годовых
- После года: 116,3 тыс. грн
- Чистая прибыль с учетом инфляции: 8,2 тыс. грн. Самый выгодный вариант: высокая ставка, отсутствие налогов, прогнозируемость.
Что советуют эксперты
Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба, советует не спешить с новыми гривневыми депозитами или облигациями до конца ноября, не переводить все средства в доллары.
Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский настаивает, что стоит держать не менее 30% сбережений в гривне, чтобы покрывать три месяца расходов домохозяйства, остальные можно конвертировать в валюту.
Вывод
ОВГЗ остаются наиболее прибыльным и прогнозируемым инструментом для сохранения средств. Гривневые депозиты дают минимальный, но стабильный доход, тогда как валютные - скорее психологическую защиту, чем реальную выгоду. Окончательный выбор зависит от готовности вкладчика рисковать и его ожиданий относительно курса гривны в 2026 году.
Курс валют в течение декабря - мнение эксперта
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.
Он ожидает, что в декабре гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 гривны за доллар.
Курс валют в Украине - последние новости по теме
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на 1 декабря 2025 года. В частности, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.
Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорила, что Национальный банк Украины активно вмешивается в рынок, продавая валюту на межбанке. Это позволяет сгладить потенциальные скачки курса и обеспечить равновесие в торговле.
В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.
