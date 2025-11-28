Прыгнет ли доллар выше 43 гривен: эксперт предупредил об изменении курса в декабре

Стало известно, какой будет ситуация на валютном рынке в следующем месяце.

Прогноз курса доллара на декабрь 2025 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Хмелевский:

Курс гривны в Украине будет стабильным до середины 2026 года

В следующем году может произойти девальвация гривны

Ожидается, что курс доллара в декабре не превысит 43 гривны

В ноябре на валютном рынке Украины не было существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами. НБУ остался главным продавцом иностранной валюты и осуществляет валютные интервенции, чтобы поддерживать курс гривны.

По состоянию на 1 ноября валютные резервы НБУ установили исторический рекорд и достигли отметки 49,5 млрд долларов, благодаря привлечению иностранных займов. Как это повлияет на официальный курс валют в декабре рассказал Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, такой объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

"Значительной проблемой для гривны является рост дефицита внешней торговли Украины. За 10 месяцев текущего года дефицит достиг 34,6 млрд долларов, тогда как за весь 2024 год он составлял 29,0 млрд долларов. Для покрытия дефицита НБУ вынужден увеличивать объемы валютных интервенций", - пояснил он.

Значительно сократить дефицит внешней торговли может только существенная девальвация гривны. И она вполне реальна уже в середине или в конце 2026 года.

На каком уровне будет держаться курс доллара в декабре

Сейчас, по словам Хмелевского, о девальвации речь и близко не идет, поэтому в следующем месяце на валютном рынке не ожидается резких изменений, ситуация будет стабильной.

"Ожидается, что гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 грн. за доллар", - добавил эксперт.

Главред писал, что по мнению экономиста Юрия Гринченко, резких скачков курса доллара в ближайшие месяцы не ожидается. Нацбанк удерживает курс в пределах, где он растет медленнее, чем инфляция, что поддерживает потребительский спрос и бизнес-активность.

В то же время потенциал рисков остается - они связаны с войной, внешними рынками и бюджетной стабильностью.

Напомним, Главред писал, что несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.

Накануне стало известно, что до 30 ноября, по итогам торгов на межбанке, курс доллара может колебаться в пределах 41,8-42,2 грн. На наличном рынке доллар, по оценкам эксперта, будет оставаться в пределах 41,8-42 гривны.

Ранее сообщалось, что валютный рынок Украины в течение ближайших двух лет будет оставаться контролируемым. Доллар в базовом сценарии может вырасти до 48 гривен.

О персоне: Александр Хмелевский Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

