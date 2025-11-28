Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен: эксперт предупредил об изменении курса в декабре

Анна Косик
28 ноября 2025, 13:59
98
Стало известно, какой будет ситуация на валютном рынке в следующем месяце.
доллар
Прогноз курса доллара на декабрь 2025 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Хмелевский:

  • Курс гривны в Украине будет стабильным до середины 2026 года
  • В следующем году может произойти девальвация гривны
  • Ожидается, что курс доллара в декабре не превысит 43 гривны

В ноябре на валютном рынке Украины не было существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами. НБУ остался главным продавцом иностранной валюты и осуществляет валютные интервенции, чтобы поддерживать курс гривны.

По состоянию на 1 ноября валютные резервы НБУ установили исторический рекорд и достигли отметки 49,5 млрд долларов, благодаря привлечению иностранных займов. Как это повлияет на официальный курс валют в декабре рассказал Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

видео дня

По его словам, такой объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

"Значительной проблемой для гривны является рост дефицита внешней торговли Украины. За 10 месяцев текущего года дефицит достиг 34,6 млрд долларов, тогда как за весь 2024 год он составлял 29,0 млрд долларов. Для покрытия дефицита НБУ вынужден увеличивать объемы валютных интервенций", - пояснил он.

Значительно сократить дефицит внешней торговли может только существенная девальвация гривны. И она вполне реальна уже в середине или в конце 2026 года.

На каком уровне будет держаться курс доллара в декабре

Сейчас, по словам Хмелевского, о девальвации речь и близко не идет, поэтому в следующем месяце на валютном рынке не ожидается резких изменений, ситуация будет стабильной.

"Ожидается, что гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 грн. за доллар", - добавил эксперт.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Будет ли резкий скачок доллара этой зимой - мнение экономиста

Главред писал, что по мнению экономиста Юрия Гринченко, резких скачков курса доллара в ближайшие месяцы не ожидается. Нацбанк удерживает курс в пределах, где он растет медленнее, чем инфляция, что поддерживает потребительский спрос и бизнес-активность.

В то же время потенциал рисков остается - они связаны с войной, внешними рынками и бюджетной стабильностью.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.

Накануне стало известно, что до 30 ноября, по итогам торгов на межбанке, курс доллара может колебаться в пределах 41,8-42,2 грн. На наличном рынке доллар, по оценкам эксперта, будет оставаться в пределах 41,8-42 гривны.

Ранее сообщалось, что валютный рынок Украины в течение ближайших двух лет будет оставаться контролируемым. Доллар в базовом сценарии может вырасти до 48 гривен.

Читайте также:

О персоне: Александр Хмелевский

Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.

Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар курс валют курс доллара новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

14:44Украина
"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

14:42Война
Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря

12:50Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

Последние новости

14:48

Как вывести плесень на стенах: простой, но действенный способ

14:44

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

14:42

"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

14:13

Ни в коем случае нельзя выносить мусор в этот день: приметы в праздник 29 ноября

14:08

Ирину Федишин обыскали на украинской границе - певица назвала причину

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
13:59

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен: эксперт предупредил об изменении курса в декабре

13:51

Как хранить разрезанное авокадо, чтобы оно не темнело: простой способ

13:33

"Жизнь поставлена на паузу": Настя Каменских рассказала об одиночестве

13:26

Для Украины средства блокируют: в ЕС начинают подозревать одну страну в обмане

Реклама
13:11

Офис и дедлайны: как выбрать сумку, которая выдержит этот ритм новости компании

13:00

"Отец на Покровском направлении": 21-летний певец возвращается в Украину

12:54

От испытаний в августе до триумфа в октябре: расклад Таро на 2026 год для ОвновВидео

12:07

Ужасные последствия для РФ: Украина ударила по важным для армии Путина целям

11:50

"На что он способен": жена скандального Билоуса рассказала о его любовнице

11:50

Гороскоп Таро на сегодня 29 ноября: Овнам - новые возможности, Водолеям - открыться

11:50

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

11:46

РФ и США готовятся к переговорам в Москве: Песков подтвердил передачу мирного плана

11:31

Что делать, если сбился пух в куртке: самый действенный метод

11:17

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"Видео

11:08

Роскошная Селин Дион сделала редкий комментарий о своем здоровье

Реклама
11:02

Буря в 6 баллов "трусит" страну: когда закончится геомагнитный шторм

10:57

Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветыВидео

10:28

Силы обороны вернули контроль и разгромили врага возле важного города

10:27

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

10:25

Известный российский артист ушел в армию РФ - где он будет служить

10:05

Враг атаковал Украину с неба: десятки дронов запустили с трех направлений

09:44

Мирный план США может стать "ударом" для Европы: СМИ объяснили в чем проблема

09:34

"Это был ужас": Ольге Сумской срочно делали операцию

09:33

"Кишка тонка": Орешкин объяснил, почему мир обернётся катастрофой для ПутинаВидео

08:47

Дальность 1000 км: Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ

08:41

У руководителя Офиса президента Ермака проводят обыски - НАБУ

08:29

Будапешт-2: как США готовят новую капитуляцию Украинымнение

07:54

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

07:49

Лидеры ЕС не знали о мирном плане Трампа до его утечки в прессу — NYT

07:30

Как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу: запреты, которые нельзя нарушать

07:23

Российские певицы-путинистки публично поругались из-за денег

07:00

Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

06:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

06:10

Перед каким выбором стоит Зеленскиймнение

05:51

Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт

Реклама
05:33

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овнам - блестящая идея, Близнецам - куча проблем

05:05

"Злоупотреблял": Сумская намекнула на причину распада первого брака

04:30

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

03:30

Европе пророчат новый ледниковый период: Гольфстрим на грани коллапса

02:51

Как выбрать сладкие мандарины: советы, которые работают

01:58

"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

01:30

Подрастает конкурентка: двухлетняя дочь Серены Уильямс вышла на корт

00:13

Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

27 ноября, четверг
23:49

Налоги на посылки и не только: какие новые условия подготовил МВФ для Украины

23:40

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять