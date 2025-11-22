Украинцы активно скупают валюту: каким будет курс доллара до конца осени

Банкир спрогнозировал, сколько будут стоить доллар и евро с 24 по 30 ноября.

Курс валют с 24 по 30 ноября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Как изменится курс доллара на следующей неделе

Сколько будет стоить европейская валюта с 24 по 30 ноября

Отключения света побуждают население активнее покупать наличную валюту "про запас", а "черная пятница" и подготовка к новогодним праздникам - ситуационно увеличивает спрос именно на гривну. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина рассказал, каким будет курс валют с 24 по 30 ноября.

Сколько будет стоить доллар в течение следующей недели

В период с 24 по 30 ноября, по итогам торгов на межбанке, курс доллара может колебаться в пределах 41,8-42,2 грн. На наличном рынке доллар, по оценкам эксперта, будет оставаться в пределах 41,8-42 гривны.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Во сколько украинцам обойдется евро с 24 по 30 ноября

Ожидается, что в течение 24-30 ноября евро будет колебаться в пределах 48-49,5 гривен. Такой прогноз предоставил Тарас Лесовой. На наличном рынке евро будет стоить - 48-49,5 гривны.

В банках разница между курсами покупки доллара составит примерно 20-30 копеек, а евро - 30-50 копеек. В обменных пунктах эти показатели могут достигать 30-50 копеек для доллара и 50-70 копеек для евро.

Доллар готовит сюрприз к новогодним праздникам

Аналитики прогнозируют, что к новогодним праздникам доллар будет держаться в пределах 42-43 грн, а евро - 49-50 грн. В то же время в начале 2026 года возможно незначительное ослабление гривны, если спрос на валюту превысит ее предложение.

Как писал Главред, Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,26 гривны за доллар. Это свидетельствует о том, что гривна "теряет" свои позиции по отношению к доллару.

Напомним, эксперт "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что валютный рынок Украины в середине ноября будет оставаться стабильным. Курс доллара будет колебаться около 42 грн, а евро - до 50 грн.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает покупку доллара выгодной стратегией, евро - больше для расчетов за рубежом. Председатель Совета предпринимателей Андрей Забловский советует также обратить внимание на фунт, швейцарский франк и коллекционные монеты НБУ.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

