Доллар стремительно "полетел" вверх: НБУ удивил украинцев неожиданным курсом

Банк обнародовал новый курс валют на 24 ноября.

Курс валют на 24 ноября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 24 ноября

Сколько придется отдать за европейскую валюту

Гривна "теряет" свои позиции по отношению к доллару. Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,26 гривны за доллар. Это свидетельствует о том, что украинская валюта ослабла на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте регулятора.

С начала ноября рост американской валюты составил 29 копеек - в первый день месяца курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 24 ноября

По отношению к евро гривна также "ослабила" позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,70 гривны за один евро, то есть гривна потеряла сразу 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,30/42,33 грн/долл., а евро - 48,75/49,78 грн/евро.

Курс валют на 24 ноября / фото: bank.gov.ua

Курс злотого на 24 ноября

НБУ также обновил официальный курс польского злотого. В понедельник, 24 ноября злотый будет стоить 11,46 грн/злотый.

Как изменится курс доллара до Нового года - прогноз банкира

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов убежден, что до конца 2025 года ситуация будет оставаться относительно спокойной.

Он прогнозирует, что курс доллара будет колебаться в пределах 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн. Такие показатели, по его мнению, соответствуют реальному состоянию экономики страны. Ежегодная инфляция за декабрь не превысит 10%, а совокупно за ноябрь-декабрь составит лишь 1-1,5%.

Как писал Главред, на пятницу, 21 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый продемонстрировали снижение.

Напомним, эксперт "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что валютный рынок Украины в середине ноября будет оставаться стабильным. Курс доллара будет колебаться около 42 грн, а евро - до 50 грн.

Между тем руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева со ссылкой на прогнозы МВФ, Кабинета министров и НБУ рассказала, что валютный рынок Украины в течение ближайших двух лет будет оставаться контролируемым. Доллар в базовом сценарии может вырасти до 48 гривен.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

