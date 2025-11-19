Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

НБУ обнародовал новый курс доллара и евро к гривне.

https://glavred.info/ukraine/staryy-kurs-bolshe-ne-deystvuet-v-ukraine-perepisali-ceny-na-dollar-i-evro-10716947.html Ссылка скопирована

Курс валют на 20 ноября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 19 ноября

Сколько будет стоить европейская валюта в четверг

Во сколько обойдется украинцам польский злотый

Гривна "держит" крепко свои позиции по отношению к доллару и евро. Национальный банк Украины установил на четверг, 20 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 гривны за доллар, таким образом украинская валюта не ослабла ни на копейку по сравнению с предыдущим показателем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Относительно евро гривна продолжает укреплять свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг составит 48,73 гривны за один евро, что на шесть копеек меньше, чем в предыдущий день.

видео дня

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,09/42,12 грн/долл., а евро - 48,74/49,75 грн/евро.

Курс валют на 20 ноября / фото: bank.gov.ua

Курс злотого на 20 ноября

НБУ также обновил официальный курс польского злотого.

В четверг, 20 ноября злотый будет стоить 11,53 грн/злотый, что на 4 копейки больше, чем днем ранее.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Будет ли резкий скачок доллара этой зимой - прогноз

По мнению экономиста Юрия Гринченко резких скачков курса доллара в ближайшие месяцы не ожидается.

Нацбанк удерживает курс в пределах, где он растет медленнее, чем инфляция, что поддерживает потребительский спрос и бизнес-активность. В то же время потенциал рисков остается - они связаны с войной, внешними рынками и бюджетной стабильностью.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как писал Главред, НБУ повысил официальный курс доллара до 42,09 грн/долл. и евро до 48,79 грн/евро на 19 ноября. В то же время курс злотого снизился до 11,49 грн/злотый.

Напомним, эксперт "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что валютный рынок Украины в середине ноября будет оставаться стабильным. Курс доллара будет колебаться около 42 грн, а евро - до 50 грн.

Между тем руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева со ссылкой на прогнозы МВФ, Кабинета министров и НБУ рассказала, что валютный рынок Украины в течение ближайших двух лет будет оставаться контролируемым. Доллар в базовом сценарии может вырасти до 48 гривен.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред