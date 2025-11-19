Укр
Подорожают не только продукты и топливо: чем стоит запасаться украинцам уже сейчас

Дарья Пшеничник
19 ноября 2025, 13:34
Разрушение дорог, складов и производственных мощностей замедляет экономическое восстановление и подталкивает цены вверх.
Что будет с ценами в Украине зимой / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

  • Логистические проблемы и девальвация гривны подталкивают цены на продукты
  • Бизнес балансирует между затратами на энергонезависимость и лояльностью потребителей
  • Больше всего подорожали овощи, яйца и генераторы

Повреждение энергетической инфраструктуры, проблемы с логистикой и девальвация гривны создают новые вызовы для украинского рынка. Экономисты предупреждают, что эти факторы неизбежно скажутся на стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости, говорится в материале РБК-Украина.

Основные причины роста цен

По данным Центра экономической стратегии, разрушение дорог, складов и производственных мощностей замедляет экономическое восстановление и подталкивает цены вверх. Особенно это касается продукции с высокой долей расходов на транспортировку. К тому же российские войска продолжают атаковать логистические объекты - в октябре пострадали даже дистрибьюторы лекарств.

Еще одним фактором является девальвация гривны. С 1 октября по 19 ноября курс снизился с 41,1 до 42 гривен за доллар. Аналитики прогнозируют, что до конца 2025 года гривна может потерять еще 3% стоимости. Это означает подорожание импортных товаров - от бытовой техники до одежды и автозапчастей.

Зимний период традиционно сопровождается повышенным спросом на тепло и электроприборы. В сочетании с высокими ценами на энергоносители это создает дополнительное давление на рынок.

Как реагирует бизнес

Управляющий партнер RetailPro Development Артем Ретин объясняет:

"Когда крупные сети вынуждены постоянно работать на генераторах, удержать цены даже на базовые категории продуктов практически невозможно".

По его словам, ритейлеры пытаются найти баланс между затратами и лояльностью покупателей. Часть энергозатрат компании компенсируют оптимизацией процессов, часть - постепенным поднятием цен. "Это не происходит резко, а постепенно - через тонкую корректировку ценовой политики", - добавляет Ретин.

Что уже подорожало

По данным Госстата, в октябре продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 3,2%. Больше всего подорожали яйца (+18,1%) и овощи (+18,2%).

  • Тепличные помидоры: +15%, сейчас 90-100 грн/кг
  • Огурцы: 90-110 грн/кг, на 20 грн больше чем в сентябре
  • Морковь и свекла: +8-10 грн

Цены на технику, генераторы и осветительные приборы также растут. И. о. председателя ГНС Леся Карнаух сообщила: "Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен на устройства резервного питания - в некоторых случаях в течение последней недели до 30%".

Что может подорожать больше всего

Аналитик ExPro Consulting Дарья Орлова прогнозирует повышение тарифов на транспортировку электроэнергии на 15% с начала года. Это может повлиять на общую стоимость электроэнергии для бизнеса.

Директор группы "А-95" Сергей Куюн ожидает роста цен на дизельное топливо на 2-3 грн/л в течение двух недель. Причина - высокий спрос в Европе и сокращение производства в России. "Напряжение на рынке будет сохраняться. Изменений цен на бензин и сжиженный газ пока не ожидается", - отмечает он.

В то же время в сети "Эпицентр" сообщили, что предпосылок для подорожания электрических обогревателей пока нет.

Продукты питания: прогноз

Аналитик УКАБ Максим Гопка считает, что до конца года резких скачков цен на продукты не будет.

  • Овощи: возможен рост на 5-10%
  • Фрукты (особенно цитрусовые): могут даже немного подешеветь
  • Комбикорма: +5-10%, что может повлиять на мясо (+5%)
  • Хлеб и мука: останутся стабильными, ведь цены на пшеницу не меняются

"Большинство производителей заложило дополнительные расходы в цену еще раньше, поэтому резких скачков стоимости не будет", - подытожил Гопка.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на овощи зимой - прогноз эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук также говорил, что сейчас цена на всю овощную группу стабильна. Но - в декабре начнется сезон хранения, который требует значительных затрат.

По его мнению, в зимний период цены на овощи могут вырасти на 10-25%, а с приближением к весне - еще больше, вплоть до момента появления овощей, которые выращиваются на тепличных комбинатах.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на основные овощи сейчас на 26-30% ниже, чем в прошлом году, благодаря сезонности и продаже продукции домохозяйствами. Зимой ожидается рост цен на 10-25%.

Также отключения электроэнергии напрямую влияют на цены на продукты, особенно на мясо, яйца, молочные изделия и хлеб. Длительные блэкауты (10-12 часов) значительно увеличивают расходы производителей, что впоследствии приведет к росту цен. Хлеб может подорожать на 5%, а при более длительных отключениях - до 10%.

Как сообщал Главред, осенью молочная продукция традиционно дорожает из-за уменьшения предложения молока и роста затрат на переработку и хранение. Больше всего подорожает сливочное масло. Экономист Олег Пендзин пояснил, что есть все основания для роста цен.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

Двух министров в отставку: Рада поддержала увольнение Галущенко и Гринчук

Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

