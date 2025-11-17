В Украине ожидается сильный скачок цен: что подорожает уже в ближайшее время

Овощи пока еще дешевые, но зимой ситуация изменится.

Цены на овощи в Украине остаются ниже прошлогодних, но зимой ожидается рост / ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Почему дорожают овощи в Украине

Когда ждать повышения цен

Цены на основные овощи в Украине сейчас на 26–30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, однако уже зимой возможен заметный рост стоимости. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, текущая ценовая стабильность объясняется сезонностью и массовой реализацией продукции домохозяйствами.

"Были некоторые колебания цен на лук, но сейчас цена снова снизилась. Колебания были обусловлены осадками, из-за которых лук портился. А сейчас цена на всю овощную группу стабильна", — отметил Марчук.

Однако уже в декабре ситуация может измениться. Страна входит в сезон хранения, который требует значительных затрат, особенно в условиях перебоев с электроэнергией. Дополнительным вызовом остаётся дефицит современных овощных хранилищ.

Марчук прогнозирует, что зимой цены могут вырасти на 10–25%, а ближе к весне — ещё больше, до появления тепличной продукции нового сезона и увеличения импорта.

Украина ежегодно импортирует овощей примерно на 400 млн долларов, и, по словам представителя ВАС, именно развитие собственной инфраструктуры хранения могло бы уменьшить зависимость от внешних поставок. Для этого необходим доступ аграриев к дешёвым кредитам и инвестициям.

Тем временем тепличные огурцы и помидоры уже дорожают: в начале ноября их цены резко выросли из-за похолодания и увеличения расходов на отопление теплиц.

"Цены на тепличные овощи уже высокие, и дальше они будут только расти", — предупредил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, экономист Олег Пендзин прогнозирует, что осенью молочная продукция, как правило, дорожает. Самым дорогим традиционно будет сливочное масло.

"Из-за уменьшения предложения молока цены на молочку растут. Так происходит традиционно ежегодно, и эта традиция сохранится в этом году. Ведь будет дорожать и сырье, и переработка, и хранение. Потому что для того, чтобы работали морозильные камеры, и молоко не скисало, нужна электроэнергия, а это, конечно, потребует дополнительных расходов", - пояснил эксперт.

Кроме того, до конца года за счет увеличения затрат на электроэнергию цены на хлеб могут вырасти на 5%. Марчук пояснил, что исторически так сложилось, что хлебозаводы работают и на газе, и на электроэнергии.

Согласно прогнозу, до конца года цены на мясо в Украине будут оставаться относительно стабильными. Перед праздниками возможно определенное подорожание курятины, свинины и говядины, однако оно не будет радикальным.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

