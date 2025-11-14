Укр
Главный продукт украинцев подорожает до конца года: цены установят новый рекорд

Алексей Тесля
14 ноября 2025, 16:50
При нынешних проблемах затраты при изготовлении хлеба увеличиваются в два-три раза, предупредил Денис Марчук.
Важное из заявлений Марчука:

  • Цены на хлеб могут вырасти на 5% до конца года
  • Урожай составляет не более 25% цены на хлеб

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ответил на вопрос о вероятности изменения цен на хлеб до конца 2025 года.

"За счет увеличения затрат на электроэнергию цены на хлеб могут вырасти на 5% до конца года", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что исторически так сложилось, что хлебозаводы работают и на газе, и на электроэнергии.

"При нынешних проблемах и дополнительном использовании генерации затраты увеличиваются в два-три раза", - пояснил он.

По словам собеседника, в этой связи стоит ожидать увеличения цен на хлеб, как минимум, на 5%.

"Урожай тоже имеет значение, но это не более 25% состава цены на хлеб. Другие составляющие, связанные с производством, амортизацией, отсутствием достаточного количества работников и т.д., являются ключевыми в ценообразовании", - добавил Марчук.

Почему дорожает хлеб: мнение эксперта

Одним из факторов подорожания ржи стала неопределённость вокруг предстоящего урожая. По словам экспертов, пока невозможно дать точный прогноз по ценам, поскольку уборочная кампания ещё не стартовала, а погодные условия остаются непредсказуемыми.

"Рожь относится к яровым культурам, и её уборка намечена на август–сентябрь. Но уже сейчас переработчики и представители отрасли говорят о серьёзном дефиците зерна на внутреннем рынке", — пояснила специалист Всемирного банка Оксана Руженкова.

Ранее сообщалось о том, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цена на популярный продукт увеличилась. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.

Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

хлеб цены на продукты Денис Марчук
