Главный продукт украинцев подорожает до конца года: цены установят новый рекорд

- Цены на хлеб могут вырасти на 5% до конца года
- Урожай составляет не более 25% цены на хлеб
Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ответил на вопрос о вероятности изменения цен на хлеб до конца 2025 года.
"За счет увеличения затрат на электроэнергию цены на хлеб могут вырасти на 5% до конца года", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт пояснил, что исторически так сложилось, что хлебозаводы работают и на газе, и на электроэнергии.
"При нынешних проблемах и дополнительном использовании генерации затраты увеличиваются в два-три раза", - пояснил он.
По словам собеседника, в этой связи стоит ожидать увеличения цен на хлеб, как минимум, на 5%.
"Урожай тоже имеет значение, но это не более 25% состава цены на хлеб. Другие составляющие, связанные с производством, амортизацией, отсутствием достаточного количества работников и т.д., являются ключевыми в ценообразовании", - добавил Марчук.
Почему дорожает хлеб: мнение эксперта
Одним из факторов подорожания ржи стала неопределённость вокруг предстоящего урожая. По словам экспертов, пока невозможно дать точный прогноз по ценам, поскольку уборочная кампания ещё не стартовала, а погодные условия остаются непредсказуемыми.
"Рожь относится к яровым культурам, и её уборка намечена на август–сентябрь. Но уже сейчас переработчики и представители отрасли говорят о серьёзном дефиците зерна на внутреннем рынке", — пояснила специалист Всемирного банка Оксана Руженкова.
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
