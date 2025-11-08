Любимые овощи украинцев стремительно дешевеют - цены упали втрое

Украинский плодоовощной рынок не только пережил шок от оккупации южных регионов, но и сумел стремительно восстановиться.

Стоимость белокочанной капусты этой осенью в Украине втрое ниже, чем в прошлом году. Подобное удешевление наблюдается и по всем другим овощам борщевого набора. Об этом сообщила эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева в обзоре AgroTimes.

По ее словам, в среднем капусту продают по 5-10 грн/кг. Еще в прошлом году овощ реализовали по цене 18-25 грн/кг.

Гусева объяснила, что после падения производства из-за войны и оккупации южных овощных регионов, за последние два-три года отрасль смогла восстановиться на подконтрольных территориях. Часть производителей, которые релоцировались, уже адаптировались к новым условиям работы.

В то же время заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в подкасте "Что с экономикой?" рассказал, что в Украине в 2025 году ожидается больший урожай овощей по сравнению с прошлым годом, что обеспечит стабильное предложение на рынке и отсутствие дефицита.

"В этом году, я думаю, потребители более счастливы - мы же видим цены. У нас дефляция по овощным факторам", - сказал Высоцкий.

Он подчеркнул, что цены на основные овощи для борща (картофель, лук, капусту, свеклу и морковь) стали доступнее, а в отдельных случаях они упали вдвое по сравнению с прошлым сезоном. Причиной удешевления и увеличения урожайности, по словам Высоцкого, стали благоприятные погодные условия, а также удачные агротехнические мероприятия, которые обеспечили большее количество продукции.

Официальные данные свидетельствуют, что производство картофеля в 2025 году составляет около 18 млн тонн. Однако эксперты оценивают реальный рынок с учетом потерь, семенного материала и кормовой продукции примерно в 10 млн тонн.

"В этом году для производителей картофеля, пожалуй, не лучший сезон, но для потребителей - точно доступный год, и по всей овощной группе также", - подытожил Высоцкий.

Когда цены на продукты могут вырасти - мнение эксперта

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что активное использование бизнесом генераторов из-за возможных отключений света в ноябре существенно не повлияет на цены продуктов питания в Украине. Уже в декабре возможен заметный рост цен, главным образом из-за повышенного спроса в преддверии рождественских праздников.

Как сообщал Главред, цены на картофель в Украине снова растут после кратковременного падения. Обычный картофель стоит в среднем 18,15 грн/кг (в октябре - 15,50 грн), а розовый - 23,45 грн/кг (в октябре - 21,74 грн).

Также из-за засухи в ключевых странах-производителях цены на кофе продолжают расти. Пачка Nescafe Gold (210 г) за 10 месяцев 2025 года подорожала с 390 грн до 610 грн, то есть более чем на 56%.

Кроме этого, в Украине цены на тепличные томаты упали из-за резкого снижения спроса. Сейчас помидоры продают по 70-80 грн/кг, что на 13% дешевле, чем на прошлой неделе.

О персоне: Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая до 5 сентября 2024 года.

