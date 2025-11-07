Цена стремительно "летит" в пропасть: в Украине неожиданно подешевел популярный овощ

Впервые за долгое время предложение продукции превысило спрос.

В Украине дешевеют томаты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему томаты дешевеют

Сколько теперь стоит килограмм помидоров

В Украине цены на томаты "пошли" вниз. Причина снижения стоимости - резкое снижение спроса на продукцию. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Представители рынка говорят, что подорожание за последние недели сильно ударило по продажам. Из-за этого овощи начали накапливаться на складах и быстро портиться.

По состоянию на сегодня реализация основных объемов тепличных помидоров осуществляется в пределах 70-80 грн/кг ($1,66-1,90/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Главной причиной негативного ценового тренда в сегменте тепличных томатов производители называют резкое снижение спроса на данную продукцию, а также качество предлагаемых овощей.

На этой неделе большинство тепличных хозяйств сообщили, что уже заканчивают сбор урожая. Некоторые производители продают последние партии помидоров, которые имеют не самое лучшее качество.

Сейчас украинские томаты стоят как и в прошлом году. Производители не исключают, что цены на этот овощ могут и в дальнейшем снижаться.

Новый рост цен - прогноз эксперта

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рекомендует украинцам готовиться к возможному повышению цен на продукты.

По его словам, ключевой причиной подорожания станет не подорожание хранения товаров, а повышенный спрос на продукты перед праздниками.

При этом влияние генераторов на себестоимость продовольствия все же будет ощущаться, но в пределах незначительного роста - примерно на 1,5% в ноябре.

Как писал Главред, в Украине впервые за несколько месяцев снижаются отпускные цены на огурцы. Только за неделю стоимость овоща упала в среднем на 17%.

Также в Украине из-за роста предложения и низкого спроса упали цены на лук. Мелкие хозяйства распродают овощи из необорудованных хранилищ по 5-10 грн/кг.

А вот ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

