На вес золота: цена базового продукта шокировала украинцев

Вкратце:
- Стоимость молочной продукции в Украине остается высокой
- Килограмм сливочного масла стоит 588 грн
В Украине цены на молочную продукцию остаются высокими. Причина - подорожание электроэнергии, снижение цен на экспорт и даже слабый спрос влияет на подорожание продуктов. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.
Он отметил, что за последний месяц ослабли цены только на пастеризованное молоко в пленке, йогурт питьевой в бутылках и творог кисломолочный.
Например, за килограмм творога кисломолочного придется отдать 288,91 грн, что на 4,53 грн. (-2%) меньше относительно предыдущего месяца и на 37,44 грн. (+15%) больше относительно прошлогоднего периода.
Аналитик сообщил, что питьевой йогурт жирностью 1,6-2,8% в пластиковых бутылках стоил 114,49 грн за килограмм - это на 1,29 грн (1,1%) меньше, чем в прошлом месяце, но на 15,64 грн (16%) больше, чем в прошлом году.
Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке также немного подешевело. В среднем оно стоит 47,61 грн за килограмм - это на 59 копеек (1%) меньше, чем в прошлом месяце, но на 8,05 грн (20%) больше, чем в прошлом году.
Также снизились цены на сыр Маасдам и Гауда отечественного производства относительно предыдущего месяца.
В то же время цены на масло, сметану и кефир все еще остаются высокими и продолжают "ползти" вверх.
Например, сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 588,80 грн за кг, что на 2,16 грн. (+0,4%) больше относительно предыдущего месяца и на 91,66 грн. (+18%) дороже чем в прошлом году.
Сметана жирностью 15% в стаканах также подорожала и в среднем стоит 189,99 грн за кг, что на 2,77 грн. (+1,5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 32,84 грн за кг (+21%) больше относительно прошлогоднего периода.
Если вы решили купить кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке, то придется отдать 78,92 грн за кг.
Что будет с ценами на молочку в ноябре - мнение эксперта
Напомним, как рассказал Главреду заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, существенного роста цен на молочные продукты не ожидается, но из-за сезонности и сокращения объемов "большого молока" в холодный период возможно повышение в пределах 4-5%.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал Главред, в Украине впервые за несколько месяцев снижаются отпускные цены на огурцы. Только за неделю стоимость овоща упала в среднем на 17%.
Также в Украине из-за роста предложения и низкого спроса упали цены на лук. Мелкие хозяйства распродают овощи из необорудованных хранилищ по 5-10 грн/кг.
Накануне стало известно, что ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.
Об источнике: Ассоциация производителей молока
Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АВМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.
