Мало и дорого: в Украине стал дефицитом базовый продукт, что будет с ценами

Украинцы пока не заметили роста цен только из-за позиции производителей.

https://glavred.info/ukraine/malo-i-dorogo-v-ukraine-stal-deficitom-bazovyy-produkt-chto-budet-s-cenami-10713128.html Ссылка скопирована

Ситуация с мукой в Украине критическая / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, Главред

Что сообщил Пучков:

Из-за отключения электроэнергии цены на муку выросли

Хлеб должен был заметно подорожать, но этого не произошло

Отключения света повлияли на резкий рост цен на ржаную муку - она подорожала почти вдвое. Однако украинцы этого не почувствовали, ведь производители приняли решение "пожертвовать" собой.

Об этом в комментарии изданию Телеграф рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Алексей Пучков. По его словам, в Украине ржаной муки мало.

видео дня

Как дефицит муки повлиял на цены на хлеб

За последние 6 месяцев цена на ржаную муку выросла почти в два раза. Из-за этого стоимость хлеба должна была расти заметно, но потребители этого не замечали. Причиной является то, что производитель начал "съедать себя". Пучков отметил, что обычная пшеничная мука также подорожала примерно на 30%.

У производителей были надежды, что новый урожай изменит ситуацию, однако цена не снизилась, а даже немного выросла.

Как изменятся цены на хлеб до конца года - прогноз эксперта

Главред писал, что согласно прогнозу первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%.

Увеличение цены прежде всего вызвано ростом себестоимости производства хлеба, в частности, рост цен на сырье, муку, особенно ржаную. Кроме этого, дороже стали энергоносители, логистика и расходы на оплату труда.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что рост расходов на электроэнергию удерживает цены на молочную продукцию в Украине на высоком уровне, тогда как из-за снижения покупательной способности потребителей спрос на свежие молочные товары уменьшается.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые за несколько месяцев снижаются отпускные цены на огурцы. Существенное повышение цен на тепличные огурцы в Украине в течение нескольких месяцев негативно сказалось на спросе и, соответственно, на темпах сбыта имеющихся партий продукции.

Накануне стало известно, что ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.

Больше новостей:

О персоне: Алексей Пучков Алексей Пучков - вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор хлебопекарного производства "Урожай" в Запорожье.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред